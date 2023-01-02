自由廣場》居住五支箭需穩定市場為要

◎ 于俊明

蔡總統召開國安高層會議，討論經濟民生因應措施。其中就「減輕居住負擔、提高居住品質、持續落實居住正義」部分，提出「五支箭」。筆者謹提四項建議：

第一，修法防止炒作，應避免後遺症產生。平均地權條例這次修法想藉由把私法人趕出市場、員工與公司連坐處罰、用不確定法律概念重罰五千萬元、發放獎金讓檢舉滿天飛等，以防止炒作。但草案內容涉及對人民處分財產權是否限制過當、增加都更危老整合之交易成本、影響擔保品押值、株連是否過廣與人權保障等議題，包括法律界迭有異聲。若修法失當，此與國安會議希冀「維持產業發展的永續動能及經濟的安全與穩定」剛好背道而馳。遺憾的是，這部影響深遠的修法大計，於政策形成過程缺乏與業界對談，在立法院審議時也無任何一場公聽會舉行，就推動時機上更呈現「景氣差，市場冷，打房熱」的奇特現象。

請繼續往下閱讀...

第二，都更危老的推動要讓房市有一定的未來性。都更危老因為涉及住戶整合以及重建計畫的提出與審議，都需要耗費時間與成本，所以法令與市場的安定，對於都更危老的進行屬於重中之重。目前隨著國際原物料稀缺、缺工、升息、以及配合建築環保法規要求，建築成本面臨不斷攀升。如果未來房市再缺乏樂觀，無論民辦或參與公辦都更的投資者，將很難控管因政府打房政策形成的市場風險，進而投資卻步或已進行者深陷進退不得的困境，這樣反而造成五支箭中的「協助並獎勵危老房屋改建與品質提升」鎩羽而斷。

第三，租購補貼儘量減少行政障礙。政府不應以打下房價、扼止流量為治理目標，社會與經濟弱勢藉由資本利得稅的稅收照護，可促成社會共好。以房地合一稅為例，自一○五年開徵，到去年十一月為止，總共收了一一二四億，扣除十％中央統籌分配款後餘額一○一二億，全部拿來挹注長照基金。但是在所得稅法第125-2條明定房地合一稅除了「長期照顧服務」外，也要用於「住宅政策」支出。所以除了運用超徵稅額外，房地合一稅宜作為照顧民眾租購屋需求的穩定財源之一，並在申請程序上儘量簡政便民，以落實政策美意。

第四，減少地上權住宅融資與地租負擔。在五支箭中，政府將推動「長期使用權住宅計畫」讓「平價住宅的供給更多元化」。目前一定面積以上公有土地多採招標地上權方式促進土地活化，其中作為居住使用之「地上權住宅」亦可為平價住宅的供給來源之一，但在融資方面目前遇到融資成數低、利率高等問題；對於自用住宅在地租負擔上，相較其他用途亦無差別或優惠性，於此猶有改善之處。

（作者為中華民國不動產開發公會全聯會秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法