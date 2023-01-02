自由廣場》盼政治領袖參與教宗本篤16世追思彌撒

◎ 凃京威

教廷是中華民國唯一的歐洲友邦。教宗是聖座及梵諦岡城國元首，帶領教廷及全球天主教會的運作。二○一三年時任教宗本篤十六世宣布退位，並於同年由現任教宗方濟各接掌聖座，形成獨特的兩位教宗同時在世的情境，更有電影《教宗的承繼（the Two Popes）」以此為題，拍攝「兩個教宗」的虛實故事，廣受閱聽大眾熟知。

二○二二年最後一天，榮休教宗本篤十六世離世。他的去世，不僅代表天主教會失去摯愛的教宗，同時也代表中華民國失去一位珍貴的友伴領袖，尤其在二○二二年教廷與中華民國建交八十週年的特殊時刻。

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教廷與中華民國的友誼並不簡單，自民國初期，宗座代表剛恆毅總主教帶領國人，率先建立第一個國籍教會。再到一九四二年無畏對日抗戰期間日本的外交壓力，教廷選擇與中華民國建立外交關係。以及一九八○年代迄今，中華民國與教廷合作，扮演好橋樑教會的角色，都代表教廷與中華民國，即便再不容易卻仍攜手突破艱難的真摯情感。

過去廿年所遇教宗去世及新任教宗繼位，中華民國均曾派時任總統出席教廷彌撒。例如二○○五年四月八日時任陳總統率「教宗追思彌撒特使團」參與教宗聖若望保祿二世追思彌撒，與科麥隆總統、巴西總統伉儷等卅二國總統並列，共同參與由樞機主教團長主祭之彌撒。當時的樞機主教團長，正是今日去世的教宗本篤十六世。

另如二○一三年三月十九日時任馬總統伉儷赴教廷，參與教宗方濟各就職彌撒，並受教宗方濟各親自接見，席間馬總統與教宗方濟各以英文及西班牙文親切交談，並傳達來自我國的祝賀。

時值全球天主教會哀戚之時，如果我國政治領袖能代表中華民國及世界各地華人天主教友，將我們的追念與感謝，帶到羅馬，參與教宗本篤十六世的追思彌撒，對華人天主教友而言是個深切的安慰。

教廷位處義大利境內，我國領袖如參與教廷主辦彌撒，須先入境義大利，方能赴教廷參禮。過去數年義大利與中共的親近互動，或讓北京當局有隙挫敗此事。然而就在今年八月中共圍臺軍演後，義大利迎來首位女性總理，並稱她的政黨與臺灣「因誠摯友誼互相連結」盼與我國推動更多雙邊合作。如果這些都是事實，那麼若能再有一位適當層級的中華民國領袖率團帶著全球華人的悼念前去羅馬，將是最能安慰人心的溫暖。

最末，我們齊為教宗本篤十六世的靈魂祈禱！

（作者為政大博士生，著有《教廷外交：如何面對分裂與主權爭議國家》）

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