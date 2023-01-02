社論》新的一年台灣將更強大

多災多難的二○二二年過去了，新的一年會出現更多的黑天鵝與灰犀牛，或是否極泰來，揮別暗沉，帶來希望、光明？去年，病毒持續肆虐，人類仍籠罩在病痛與死亡的恐懼中；二月俄羅斯出兵烏克蘭，導致糧食、能源價格大漲；疫情、戰爭與蠢蠢欲動的物價，形成惡性迴旋，帶來高通膨；而為了壓抑通膨，美國聯準會採取罕見的暴力升息，卻造成股、債大跌，金融市場大震盪。尤要者，美中對抗日趨激烈，為全球經濟與地緣政治埋下極大風險。今年能否克服這些挑戰，回復常態，乃是世人最關注的議題。

去年顯然是二戰以來，人類面臨的最大災難。一九一八到一九二○年的西班牙大流感，曾造成全球大約三分之一人口感染、五千萬人死亡；而百年後的武漢肺炎，儘管醫學已大幅進步，仍造成大量的感染與死亡，使得三年來，人類幾乎不能過著常態生活；而堅持清零的中國，最近卻在毫無準備下，一夕間鬆綁，直接躺平，短短數週內即造成數億人感染與大量死亡，成為疫情回歸常態加添巨大變數。中國疫情能否在完全躺平下，透過「以疫止疫」，迅速「達峰」，得到集體免疫效果，是一場嚴酷的考驗。中國的激烈手段，或許可以讓十四億人最終脫離病毒的肆虐，但勢必付出慘烈的代價。幸而，不管感染人數高低，新冠病毒在台灣基本上已流感化，不再造成重大威脅。新的一年，台灣可望走出疫情的陰霾，但仍需防範中國疫情黑數造成台灣防疫功虧一簣。

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俄羅斯以超強之姿卻未能如秋風掃落葉般吞併烏克蘭，一方面是俄國實際上並不如想像中強大，除了擁有核子武器，它基本上只是一個區域性而非全球軍事強權，且軍人作戰意志薄弱，遂使戰爭陷入泥淖；而俄國戰事不順，印證了強烈的保家衛國決心，足以戰勝強大的歒人。反觀烏克蘭在克里米亞遭到俄國併吞後，勵精圖治，加強國防與訓練，並且凝聚出一股「抗俄保烏」的共同意志，而其領導人在險峻情勢下，不逃亡、不投降，有效提振士氣，終於扭轉劣勢，烏軍甚至有餘力進行反攻。烏俄戰爭爆發，全球關注地緣政治風險，由於習近平的「武統」野心強烈，軍事擾台行動不斷，而裴洛西訪台後更展開「軍演封島」，種種瘋狂行徑讓台灣成為《經濟學人》形容的「地表上最危險的地方」。不過，烏俄戰爭雖給台灣帶來危機，同樣也給了一個重要啟示。那就是妥協示好，並不能止戰，必須備戰才能止戰。另一個轉機則是，西方民主國家日益認清台灣與台海和平的重要性。美國更以軍售、軍援實際強化台灣對抗中國的實力。遺憾的是，台灣的威脅不僅來自對岸，內部更存在附和中共的聲音，一再對政府的「正當防衛」大肆批評、扭曲。例如恢復一年役期，本為加強戰鬥技能，展現保家衛國的意志，部分藍營政客卻稱此舉會觸怒中共，帶來戰爭；而對美方力挺台灣，藍營則抹黑美國將台灣當作棋子，要台灣子弟替美國上戰場，打代理人戰爭。種種奇談怪論幾乎與中共的認知戰口徑一致。未來的一年，台灣不但要提防中國的蠢動，更要警惕親中政客的裡應外合，才能確保台灣的安全。

烏俄戰爭干擾糧食、能源供應，去年通膨狂飆，企業高庫存、產能降低，美國與主要國家紛紛強力升息，卻又引起經濟衰退疑慮，似乎正在形成「停滯性通膨」。此外，美中對抗加劇，部分國家扶植重要戰略產業，力圖建立在地生產，這不免傷害台灣的供應鏈（尤其半導體）不可或缺地位。美國獎勵台積電赴美設廠，就被有心人士扭曲為「去台化」。殊不知企業赴國外設廠，乃是國力的延伸，雖然短期內必須負擔成本增加的利空，但長期卻是競爭力的提升，擴大國際連結。且各國力邀設廠，更印證台灣企業的重要性。本質上，對台灣是短空長多。換言之，台灣企業版圖擴大，與主要經濟體良性互補，將帶領台灣經濟日益茁壯。

中國的「二○二五中國製造」目標是超越美國，成為世界第一的製造業強國，但更可怕的意圖則是以製造業尤其科技業作為支援，提升軍事力量，成為全球軍事霸權。任何國家均有發展產業的權利，但是中國卻以仿冒、盜竊智財權，以及不公平貿易的手段，完全漠視國際規範，且其數位獨裁有對外輸出之強勢作為。如此為害世界的惡性崛起，當然不為民主、文明社會所能容忍。因此美方制裁中國企業規模擴大，固然一時可能傷害台灣的利益，但阻擋中國對外擴張，讓台海和平獲得保障，且台灣優質企業不再受到中國變相干擾，得到正常的營運環境，這才是台灣長期的利多。總之，去年眾多利空爆發，在在考驗台灣的生存能力，但在危機之下又潛藏生機，若能度過疫情，復甦經濟，有效遏阻中共的犯台企圖，未來台灣勢必會成為一個小而強大的國家。

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