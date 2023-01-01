自由廣場》移民署「刁難」新住民？

◎ 沈明正

臺灣公務人員動輒得咎，依法行政要受保守卸責之譏；勇於任事要冒圖利他人之嫌。報載有對夫妻結婚二十多年，外籍配偶向移民署申請永久居留，經移民官審查超過兩個月後予以駁回。事後有讀者投書認為移民署故意不當拖延審理時間，「凌遲」「刁難」新住民。

台灣是移民社會，近年來因自由民主、居住安全，吸引大批外國專業人士，在台的新住民已經超過五十七萬人，還設立新住民發展基金，推動各項照顧輔導措施，顯見政府歡迎外籍人士來臺居留。但移民署兼負維護國家利益的責任，自當審慎查核。況且，移民署表示，對於符合永久居留申請資格及文件齊備者，原則上在受理後會在十四天期限內作出決定。而觀諸各國審查時限，日本及越南申請永久居留約需四個月、南韓約需三至六個月，而美國及加拿大則須一年以上。本申請案中，移民署為釐清婚姻真實關係，進行行政調查程序，多次以電話通知，而其本國人配偶接電話，以種種理由遲不到場，案件審查時間自然受到影響。若移民官只是踐行行政程序，如何會被苛責為「凌遲」新住民？

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移民署依法審查，本於職責為國家把關，以確保國家利益。公僕依法嚴謹為國謀事，值得肯定，實不宜以「凌遲」、「刁難」相責。

（作者現任大學助理教授，台北市民）

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