自由廣場》役改最大挑戰：落實訓練

◎ 曹耀鈞

我觀察自李登輝總統起，歷任總統的兵役改革方向，就是從徵兵役期的縮短來思考。而蔡英文總統這次的兵役改革，冒著得罪役男及其父母們，可謂十足的「政治不正確」，但是，卻引起國內外絕大多數正面的迴響。

究其改革內涵，其實就是兩大重點：其一，役期由馬英九總統訂定的四個月，恢復到陳水扁總統時期的一年；並且大幅提高薪資，讓義務役士兵的機會成本能受到相當的補償，更與退休的工作年資接合，這也是最令人激賞的部分。其二才是真正的挑戰，國防部如何落實各軍種的現代化戰鬥訓練，包括新式武器的操作、實戰化的訓練，及相關配套的人力與空間資源規劃，這個部份是未來執行的可能困境。

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不過困難不代表不可行，真正的癥結點在於國防部長與參謀總長能否決心貫徹三軍統帥的意志，再搭配國會議員和公民團體密切監督，方能使國軍系統在橫斷面和縱貫面切實的翻轉。

這次的徵兵改革，令人再次想起烏克蘭總統澤倫斯基二○二二年令人感動的兩場演講，三月在歐洲議會視訊演說：「全國每一個城市的每一座廣場都將被稱為『自由廣場』，人民為自由生存而戰」，其動人演說連口譯都哽咽難言。十二月在美國國會演講：「感謝美國對於全球安全與民主的『投資』」，尤其提到烏克蘭「從未也不會要求美國士兵代替我們在我們的土地上作戰，自己的國家我們自己守護，永不投降」！引來全場十八次掌聲。這種天助自助者的民族感知，其愛國氣節和人格的高尚，強烈對照出台灣某些失敗主義倡導者的齷齪與卑劣，令人不勝唏噓！

大家要知道，大並不代表就強，小也不一定就是弱，真正的重點在於全體軍民的愛國精神力量，國際上有著太多的例證提醒著我們這個事實。況且歷史通常會愚弄現在的人們，所以隨著時空移轉，海峽兩岸的軍事威脅也許有和平之日，但是那也不表示屆時我們就要自卸武裝。因為一個國家仍然需要國防強軍，以因應任何可能的國際外侮。否則，不用心整軍備戰的結果，從國際現實主義的視野來看，到最後換來的只是自取其辱！

（作者為國際廉政評鑑專家，中華公共事務管理學會特聘研究員）

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