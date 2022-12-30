自由廣場》國台辦新主任宋濤 其人其事

◎ 施雅軒

十二月廿八日中國國台辦官網悄然地更新主任一職，由前中共對外聯絡部部長宋濤擔任，面對這位曾為「執行中共中央對外工作的方針政策」的機構長官，大家可能有些陌生，但是長期觀察東北亞政局的人們，應該對這名曾被朝鮮冷落的外交官印象深刻。

宋濤成名的東北亞之役，起於二〇一七年十一月美國總統川普的北京行之後， 習近平即指派其作為特使前往朝鮮訪問，但是金正恩刻意冷漠的傳言不脛而走，接著中國國際航空公司就暫停往來北京和平壤的航班，然後朝鮮也以維修之名暫時關閉「中朝友誼大橋」，彼此關係一度降到冰點，但是二〇一八年四月宋濤再度來到平壤，卻天壤之別地獲得金正恩設宴招待，成功達陣外交目標，而二〇二〇年四月，當國際盛傳金正恩健康亮紅燈之際，仍由宋濤帶著醫療隊伍前往一窺一二，如此擅長東北亞領域的外交官，一夕之間轉身踏入完全兩回事的對台統戰領域，不禁讓人感到困惑這葫蘆到底在賣什麼藥？

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也許宋濤與王毅、魏鳳和、劉結一曾同處中央外事工作委員會，有了政治認知上的基礎，也許曾是福建師範大學的畢業生，有在福建待了廿年以上的工作資歷，能擁有台海局內人的特殊體驗，也許根本就沒有任何有邏輯上的答案，就是被習近平的選上而已，無論如何，還是先恭喜他，希望台海局勢從此進入穩定的和平時期，雖然這看起來有些遙遠。

（作者是高師大地理系副教授）

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