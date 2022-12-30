自由廣場》斬斷性私密影像的木偶提線

◎ 陳又嘉

當他人掌握你的私密影像，是否代表他控制了你往後的餘生？二０一八年韓國Ｎ號房事件爆發，顯示加害人對被害人人生的全方位掌控。因應數位性暴力事件，行政院在今年三月通過《刑法》、《犯罪被害人權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》一系列修正草案，企圖透過「四法聯防」的方式來遏止數位性暴力的橫行，完善被害人的權益保障。其中包含各種數位性剝削、影像濫用行為的「入罪與處罰」，網路平台業者的即時「下架性私密影像」，被害人「保護措施的規定」等。

對於四法聯防草案，婦女救援基金會等團體從第一線的服務經驗出發，驚覺草案還有破口，因此聯合范雲立委及高嘉瑜立委召開記者會，並遊說及拜會各機關提出訴求。

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首先，《刑法》新罪章並未處罰威脅要散布「合意／自願拍攝性私密影像」的行為，但從婦援會接收的數位性暴力事件，性私密影像是「合意、自願拍攝」者高達六十％。再考量這種利用網路的新型態犯罪，不僅長期且持續地摧殘被害人身心，更常有脅迫發生性行為的情形，顯然不是一九三四年《刑法》制定時，未出現全球網路時代的立法者訂定恐嚇罪所能預見，因此有增定必要。

其次，強化被害人保護措施。以十二月廿三日「網路掃黃 警涉偷拍」新聞為例，數位性暴力事件常見加害人手中持有性私密影像，但在檢警如未立即搜索扣押電腦使用設備，只通知到案說明，被害人的私密影像往往遭持續散布、外流甚至用來營利。因此民團也建議，《犯保法》刑事保護命令要增訂具體款項，活用《刑訴》第二一九之一條被害人聲請保全證據條文，並在《性防法》增訂警察命加害人移除／交付影像的規範。

在立法院本會期進入收尾階段，四法聯防草案也緊密鑼鼓地召開多次黨團協商，以補足草案破口，回應社會期待。年底將近，期待立院儘速通過修法，斬斷加害人對被害人身上的木偶提線，以新法作為被害人在寒冬中浴火重生的利器。

（作者是民間司法改革基金會法案研究員）

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