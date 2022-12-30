自由廣場》司法改革不是口水戰

◎ 陳明呈

世界上沒有毫無瑕疵的完美制度，任何公眾政策或社會制度，勢必將隨時間及實踐過程而衍生相關問題，司法體系亦然。

解決問題的最佳方式，應該是保持正面態度來看待問題，徹底瞭解爭議發生之真正原因，進而集思廣益謀求解決之道。同時過程中更須秉持著審慎態度，絕非標榜改革之名、一昧以打擊現有制度或指責特定人作為主要目的。

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隨著國民法官制度即將在明年元月一日正式施行，部分某些以「陪審制」為標榜的民間團體也趕在歲末年終發表所謂「司法改革成效評分」，大致內容提到依照網路民調結果，民眾對司法改革不滿意比例、對司法不信任者均超過八十％，也有近八成民眾認為法官不公正，甚至超過半數民眾選擇「爛」字作為本年度司法院表現的總結。看著斗大新聞標題寫著「逾八成民眾不滿意司法改革、不信任司法」，對身為許多人眼中的「改革客體」的筆者來說，心裡總不免有些刺痛。

姑且不論這份「民調結果」抽樣方法、調查工具、有效樣本數是否符合一般民調應具備的有效性標準，單從發表內容看來，想必這也不是他們在乎的重點。但這份意見背後，確實代表某一族群（同溫層？）內心的不滿情緒。

如果願意回顧近年相關司法新聞，倒也不難發現國內學術單位、新聞媒體（例如遠見雜誌）、國外研究機構（例如瑞士洛桑管理學院、美國智庫傳統基金會）針對我國司法制度及發展情況，無論民眾或執業律師大多表示確實有明顯進步，甚至民眾對司法的信任度也與世界主要先進國家不分軒輊。

面對各種不同民調結果，彷彿是法庭上兩造各自表述有利己方的訴訟攻防證據，然而一旦心中存有既定立場，往往不會在乎對方意見或其他不同聲音，正如同民眾面對法院判決，多半只在乎結果是否符合自己期待，而非探究裁判過程。

訴訟制度屬於公眾資源的一環，同時直接面對全民各類糾紛如何妥適解決，而每位當事人都有不得已的原因必須上法庭，於是如何有效改善司法體系，確實應該聆聽民眾聲音，絕非坐在辦公室內「自我感覺良好」。但也因為訴訟制度直接牽涉每年數十萬件各類大、小案件，司法改革問題更是牽一髮而動全身，必須謹慎為之，斷非取決於民粹式批評。

以筆者先前實際參與刑事訴訟法修正工作為例，每一則條文都必須經過詳細討論、彙整各界意見逐步形成共識，最終由立法院三讀通過、總統公布施行。

當國家面對重大訴訟制度變革，本來就無法全然兼顧各方利益，同時必須體認到訴訟制度沒有最好、只有更好，但只要你我一天無法學會尊重審判制度，就永遠不會改變敵視法院的態度。如此一來，所謂「司法改革」無疑是希臘神話的「西西佛斯」，不過是個永無盡頭、卻又徒勞無功的不可能任務。

在現今社會氛圍之下，司法無疑是相對弱勢的，更可能僅因為單一判決結果不符所謂「民眾期待」，而遭受各界嚴厲指責，法官甚至不時擔心成為眾矢之的。

面對即將到來的國民法官新制，筆者不敢保證施行結果必然完美無缺，但身為第一線審判工作的一員，真正該做的，應該是恪遵既有法律制度及精神，兼顧當事人實體及程序利益，才是真正的司法為民。

我們勇於面對各界不同批評聲音，但或許當某些人急於援引外國法制作為改革參考的同時，不妨深刻體會美國聯邦最高法院石柱下烏龜所象徵的意義：「緩慢而堅定（slow but steady）」！

（作者是現職法官）

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