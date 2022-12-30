自由廣場》儘早規劃今冬的新冠病毒紮根防疫

◎ 金傳春

新冠病毒的快速變異，導致疫情複雜化，尤其出現逃脫免疫的突變病毒後，防疫必定面臨新挑戰！

疫情之初，我國馬上邊境管制、推動口罩國家隊、疫情調查等策略之外，基層防疫人員、醫檢師、護理師與醫師公會的主動領導，加上公共衛生系所師生與校友及衛生促進等組織投入衛生教育及新聞界的推波助瀾，攜手渡過疫情，在民眾深感防疫疲乏之際，未來又該作哪些努力？

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以全球觀點來看，因各國解封採「與病毒共存」的防疫策略，導致新冠病毒紛紛在各地進行在地演化(local evolution)，尤其民眾不喜戴口罩，恰助易傳播的Omicron病毒橫行無阻，偏偏人群中僅一部分打過疫苗，更易在傳播鏈中篩選出「逃脫中和抗體」的突變病毒伺機而成為優勢病毒，增抗疫難度。

疫苗的中和抗體是讓病毒被擋在細胞外；惜至今所有我國核可獲准緊急授權(EUA)的新冠疫苗，全為棘蛋白(spike protein)所製備，在早期的原始武漢病毒株與Omicron BA.1/2在此蛋白有四十餘個胺基酸變異，根本無法抵擋Omicron的感染，致突破性/重複感染病例數趨增，讓接種者對疫苗失去信心。

重要的是當病毒進入宿主細胞內後，必須靠細胞免疫(cellular immunity)圍剿。因此免疫效佳的疫苗絕對不能僅仰賴中和抗體！幸我國國產的UB-612疫苗是全球最早同時重視B-細胞、T-細胞與中和抗體辨識的抗原決定基(epitopes)三管齊下；可惜食藥署採用的免疫橋接標準是僅與AZ疫苗接種者對抗原始武漢病毒株的中和抗體相比，錯過可降低重症死亡與貢獻全球防疫居領頭羊的良機！

事實上，去年8月16日否決UB-612的EUA後，疫苗業者仍努力以同源(homologous)追加第三劑的科學數據送食藥署審查，在抗體半衰期的持久日、抵抗Omicron BA.2與BA.5變異株及T-細胞免疫三方面，均優於我國已核准的其他新冠疫苗。惜決策者強調單看中和抗體，仍未重視細胞免疫。

面對今冬華人過年前後將面臨最大的人口移動，台商也想回台過年，然而中國大陸的重症病例數正竄升，醫療資源與人力已不堪負荷，蔡總統昨日表示「政府在防疫收放之間，行政院決策一定會以專家建議做為參考」，因此，誠摯建議我國今冬的新冠防疫：一、疾管署須展開社區重症與死亡病例的病毒偵測，依流行病學重要因子，擇選病毒進行全長基因定序，提早察覺是否有威脅我國民健康的新病毒正在流行；二、食藥署宜與國內專家規劃在今冬將國產UB-612疫苗與國際新冠疫苗效益佳者進行相互比對(head-to-head comparison)，特別重視抗變種病毒的實質保護力與不同免疫指標的持久性；三、召開「新冠疫情與疫苗」專家會議，訂定今冬防疫短、中、長程作為，以專業意見，才能更早成功減災。

（作者是台大公衛學院兼任教授、台灣公衛促進協會顧問）

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