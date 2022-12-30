記者莊榮宏

「軍方已經收復部分地區，目前還存活的人可以前往避難」。

「但你若有戰鬥或醫療經驗，有一家醫院還有倖存者，希望有人能過去幫忙」。

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聽到收音機的廣播，米雪兒把車停在岔路口，陷入思考。

往前直走，就能抵達軍方收復的安全區，得到照顧。往左轉，則是前往醫院，那裡有倖存者等待援助。

才剛從外星人魔掌中脫逃，米雪兒一臉狼狽、驚魂甫定，遲疑了幾秒，她將方向盤轉向左方，踏向未知之路。

義務役役期恢復一年的話題，各家電視節目主持人和名嘴各抒己見，我眼睛看著電視，腦海卻浮出電影「科洛弗十號地窖」這一幕畫面。

米雪兒被一個變態者囚禁在末日地窖裡，好不容易逃出來，卻被外星太空船俘虜，幸好她臨機應變，投擲了一枚自製燃燒彈才救了自己，這樣一個衰事不斷的女生，理應前往軍方收容所接受安置，但她不是這樣思考，因為經歷這些歷練後，她知道自己已經具有戰鬥經驗，於是決定朝醫院出發。

話題回到台灣，針對一年役期，電視節目主持人和名嘴們，各有立場，但不論如何對立，彼此必有一個共同點，就是同樣「生而為人」，再怎麼爭論，總是不能脫離「人」的初衷，不同政治立場的電視人物，評論役期一年時要存「一念之仁」，不可昧於良心，不能出於政治目的，不要為了個人政治利益，而盡說些迎合敵國、傷害台灣的渾話。別忘了，當年烏克蘭一廢除徵兵制，俄軍第二年馬上入侵，台灣恢復一年役期，既是向世界昭告防衛決心，也是嚇阻敵國之舉。

掌握電視聲量的人，背負傳播責任，不能胡言亂語，也不能用截肢式的移花接木，故意導出不合邏輯的結論，刻意去抹黑一年役期，身為電視人，理應團結民心，不可分化內部、弱化國防，更不要一再附和敵國立場、貼近敵國利益，硬將對台灣有長遠利益的好事貶得一文不值，而忘記自己是「人」。

一年役的兵力將投入國土防衛，國內設施將得到保護，社會將安定，這對潛伏台灣的中共內應很不利，因為他們再兇狠也打不過軍隊，電視上那些親共名嘴氣得跳腳，原因於此。

外有想併吞台灣的惡霸邪靈，內有心懷異志的極統份子，台灣處境險惡，幸好總有一群人挺身而出，有錢出錢、有力出力，甚至出錢又出力，每逢台灣遭受考驗，他們站在岔路口，面對究竟是要「當一個被照顧的人」，還是「當一個被需要的人」時，都毅然選擇後者，他們每一位都是「米雪兒」。

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