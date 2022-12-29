社論》從烏克蘭戰場看一年義務役

烏克蘭部隊廿七日在西北部靠近白俄羅斯邊境的日托米爾（Zhytomyr）地區演習。（路透）

不顧本身疫情延燒，本週日、一，二十四小時內，共機七十一架次侵擾我國，其中逾越海峽中線及進入西南空域四十七架次，另有共艦七艘次持續在台海周邊活動。白宮口中的挑釁、破壞穩定，早成台灣的日常。而蔡英文總統宣布：考量在新的戰略架構下的兵力需求，決定從二○二四年起，恢復一年期的義務役，適用對象是二○○五年一月一日以後出生的役男，配套措施同步出爐。恢復一年期的義務役，具有特別的象徵意義，那就是，展現台灣人民保國衛民的意志，不會讓共軍誤判可以長驅直入來台受降。

執政六年，才完成此重大興革，有點嫌遲，畢竟為時未晚，AlT隨即肯定我國對自我防衛的承諾，並強化嚇阻能力。不久之前，拜登也剛簽署法案，包括五年內向台灣提供一百億美元軍事援助和二十億美元軍事貸款等。奇怪的是，整天高喊捍衛中華民國、質疑四個月役期無法應付全面戰爭的戰鬥藍，卻跳出來反對延長兵役，揚言若國民黨執政一定改回來。戰鬥藍說：兵役延長一年，就可對抗中國嗎？還是只是跟烏克蘭一樣，多拖幾天、多死很多人？所謂的烏克蘭多拖幾天、多死很多人，刻意不談俄羅斯軍人莫名其妙死了多少。侵略者師出無名，軍隊腐敗導致裝備不全，沒有自吹自擂的戰鬥力，只好拿烏克蘭平民當炮灰。俄軍如此，師承俄軍的解放軍，對內有天威鎮壓百姓，對外有多大能耐戰狼出征？

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上週，澤倫斯基赴美與拜登會面，並於美國國會發表演說。成功率領軍民抵抗普廷的澤倫斯基表示：「俄羅斯的暴政已經失去對世界的控制，俄國人也只有在思想上打敗克里姆林宮，才有獲得自由的機會。」他向參、眾議員強調：「烏克蘭從未也不會要求美國士兵代替我們在我們的土地上作戰，我向你保證，烏克蘭士兵有能力獨自駕駛美國的坦克和飛機。」相形之下，戰鬥藍，自我標榜為戰鬥，究其實，恐怕該叫投降藍。他們言必稱兩蔣，卻把歸順一黨專政的中國視為宿命，故而極力攔阻台灣成為正常國家，巴不得台灣以國共內戰的框架納入中國版圖，一中換市場、一中換和平、一中免當兵，都是到達這個目的的橋段。還好，蔣萬安支持任何強化國防的政策，至少保留了先人的骨氣。

台灣有一種人，從威權到民主，未曾有一絲貢獻。如今在民主台灣，總是美化兩蔣的威權主義，同時還推崇中國一黨專政的治理模式。從而衍生出：「民主不能當飯吃」；「中國官員素質比台灣好」；「台灣雖號稱民主，卻一步步墮入不自由的民主與民選的專制之中」；「習近平再獨裁，也比民進黨更民主」，不一而足以貶損民主台灣來暗捧專制中國，以合理化「被統」的語錄。那些人，中華民族主義情緒，濃得化不開。他們把一黨專政、數位極權統治視為順天承運，從無行動關心十四億人的自由與人權。「俄國人只有在思想上打敗克里姆林宮，才有獲得自由的機會」，澤倫斯基這番話也適用在中國。而台灣的上述那些人，在烏俄戰爭顯然站在普、習同一邊，他們念茲在茲的是專制掌權者，而不是中國人民的長遠利益。

馬英九曾經按讚：六四之後的二十多年間，中國經濟飛躍成長，人民生活顯著改善，整體競爭力也蒸蒸日上。言下之意，屠殺人民是必要之惡。其實，這種開發獨裁模式，正把中國人民覆蓋上更嚴密的控制網。而且，中國的經濟成長，更得以促進軍力擴張，不僅對台灣威脅與日俱增，也造成鄰近區域倍加緊張，繼而衝擊中美夥伴關係，形成兩個大國的世紀馬拉松，乃至新冠疫情、晶片戰爭倒打中國的經濟民生、國際地位。在這樣的地緣變局中，民主台灣首當其衝，也因此跟民主世界更加緊密。民主屏障，矽屏障，防疫屏障，不可或缺的還有國防屏障。有些人，放棄抵抗中國威脅日久，罹患寧可併入一黨專政的斯德哥爾摩症候群。一旦中國鋌而走險，「謀和避戰者」不無可能成為內應，而且要靠「抗中保台者」來保護，豈不諷刺至極？

恢復一年期義務役，係因應對中國挑釁、破壞穩定的必要之舉。政府沒談到的配套之一，軍官共諜、通敵一定要修法重罰嚴懲，以免年輕人覺得當兵是窩囊廢。另一廂，一中投降派也持續鼓吹「民進黨執政、青年上戰場」，意在煽動役男、家人的恐懼情緒，為自己的二○二四火上加油。殊不知，因恐懼而退縮，只會使威脅更加肆無忌憚。今日聽信恐懼散播者，明日將像港人那樣失去上街的權利、像中國人那樣囚禁在家；今日不以行動抗中保台，明日可能被送進再教育營。為了避免這一天來臨，一年役期不是犧牲、倒楣，而是值得投資的人生方程式。

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