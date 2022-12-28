自由廣場》善用一人宅的奇想

◎ 尤英夫

貴報報導全國一人宅首度突破兩百萬戶，而每十宅便逾二．七宅。房產專家更指出，由於晚婚、不婚不生，或者離婚、年老等因素，獨居人口持續增加，不僅使每戶平均人口數不斷下降，更讓一人宅數量走高。

筆者看來，在正常情形下，一人住房似乎「弊大於利」，因為有伴，可以談天說地，可以互相照顧。如果只是一個人可能寂寞，可能沒有幫手，容易出事。說不定，這死了都不會被知道。如果房子內有很多房間，那麼更是空曠、浪費與孤獨。如果有人陪同住居，不是好事一樁嗎？

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個人多次隨同社工做家訪，看到很多經濟極為弱勢的新住民所賺的低薪，一半以上去繳付房租，實在需要我們幫忙。如果一人宅的主人願意挪出房間給新住民免費使用，主人有伴，互相照顧有多好。主人如果上了年紀，而新住民的一家人（一般都是離婚的婦女及其子女）有兩三人，而且全是十幾歲以上的人，真的可以照顧這位主人。如果怕彼此生活不協調，也許可以試一、二個月看看，再做最後決定。總不能說，個性孤僻到完全不能接納所有人吧？

人是群居性的社會動物，時刻會受到彼此的影響。你對我好，我也會感恩回報給你，你免費給我使用房子，我是人、具有人性，怎麼不回饋呢？

這是奇想，當然還有更多需要考慮的因素。不過不試一下，怎會知道一定行不通呢？

（作者是賽珍珠基金會榮譽董事長）

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