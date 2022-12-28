自由廣場》兵役恢復方案 立法院當然有審查義務

◎ 張正修

在中國極有可能侵犯台灣情況下，總統府就「強化全民國防兵力結構調整方案」並經國安高層會議討論決定後，即透過行政院將該案提交立法院。而民進黨總召柯建銘表示：行政院核定後送立法院查照，至於查照案要不要改審查案則依照立院程序，也尊重各黨團意見，因為立院常有「查照改審查」；國民黨團總召曾銘宗則質疑，這是民進黨、蔡政府和柯建銘等人的政治算計。

他說，各部會發布的行政命令一發布就生效，過去九十九％都是查照，只有開放核食、美豬時，在野黨基於食安問題才把查照改為審查，假如民進黨還要求國會包括在野黨一起背書，就代表民進黨團不支持內政部的作為。

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其實，從這次兵役恢復案，才真正看出國民黨的政治盤算。因為民進黨地方選舉失利，許多人都認為這可能與兵役恢復一案有關，而國民黨想要乘勝追擊，讓這個案全部由民進黨背，以便在總統選舉中擊敗民進黨。問題是，各黨都會基於選舉考量來盤算，但立委必須要對國民負責的，即使國民黨委員反對兵役恢復，也必須把理由講清楚，而就其立法行為對人民負責。

兵役恢復就跟課稅一樣，是剝奪或限制人民之權利的作為，因此，必須以法律定之。要把兵役從四個月恢復為一年，依目前的法規是交由行政命令訂定，但如果行政院送交立法院後，是否立法院應該審查呢？舉例來說，在英國歷史上，英國國會在課稅權方面曾多次與國王進行鬥爭，最後爭取到對課稅的立法權。這個歷史顯示出：不應該把課稅權委任給行政部門。

後來英國因時代發展，國會以《能夠行使某種程度的監督權》為條件，而把一定的課稅權委任給政府，例如將間接稅稅率加以變更；而像常備軍的設置，英國國會在一六八九年的權利典章宣言當中規定：「除非經國會同意，否則於和平時期在王國內徵募或維持常備軍，均屬違背法律。」由國會從國王手中奪取了常備軍的創設權。

因此，兵役恢復回一年，本來就是國會應加以監視、審查。如果美豬可以由立法院審查，這種攸關國家生死存亡而必須限制人民自由的議案，怎能不由國會加以審查呢？國民黨如果反對，就必須在立法院中，把反對的理由說清楚。國民黨口口聲聲說要和平，要如何達成，也應把理由及自己的方案講清楚，因為人民最怕的就是國民黨口口聲聲說要和平，但最有可能出賣台灣。而只想要政權，卻不負責任，根本違反政治責任之原則。

（作者是前開南大學法律系主任）

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