自由廣場》（鏗鏘集）台灣，缺乏國家的歷史

◎ 李敏勇

這個被清帝國的李鴻章以「鳥不語、花不香、男無情、女無意」鄙視，當做清日甲午戰爭敗戰賠償，割讓給日本的島嶼，雖然曾在大航海時代被荷蘭、西班牙在台灣南北短暫殖民，卻因鄭氏王朝在台灣的短期建置，不像大多東南亞地區被英、法、西、荷殖民後獨立國家，仍因漢人虛妄的祖國意識，二戰後脫離日本殖民，未選擇獨立為一個國家。

二戰後，台灣悲劇性的開端始於一九四五年十月廿五日，傷痕的印記是一九四七年的二二八事件。知識份子文化人大量犧牲。這應是中國國民黨蔣體制為日後挾帶中華民國流亡台灣，遂行其殖民統治的文化清洗作為，大量日治時期不同於祖國派的自治運動者被犧牲了。祖國派，即「半山」，他們跟著蔣體制回到台灣，作為中國國民黨治台、制台的馬前卒。另一批信仰共產主義，附和中國共產黨的台灣人是另一種半山。

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右派半山附隨中國國民黨，即中華民國論者；左派半山附隨中國共產黨，即中華人民共和國論者。台灣的右左派祖國論者不像其他被殖民地右左獨立論，例如被日本殖民的朝鮮後來獨立為南韓（大韓民國）和北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和國），或統一前的南北越。二戰後台灣捲入國共未完成的鬥爭，迄今未解。

沒有自己的國家意識，期待祖國卻捲入虛妄祖國的左右鬥爭，而非主體國家的左右路線競爭。同樣被日本殖民的朝鮮，戰後獨立，雖分裂仍各為主權國家。反觀台灣，即使民主化了，卻因國體不明，未能形成真正的共同體。中華民國的歷史未必是台灣國家的歷史，而是流亡殖民殘餘中國交織本土國家之夢的歷史。

唐山過台灣墾拓的台灣人先祖、台灣原住民祖先，都未曾建構自己的國家。日治時期，台灣人受近代思想啟蒙，但戰後的民族解放運動未形成，國家的歷史也未形成。中華民國在台灣，一九四九年之後已形同殘餘中國，國家的歷史也是錯亂的。民主化以後，未能共同展開新國家的建構，徒然耗損於在地建構和流亡殖民的競鬥，形同自我解構，徒然讓亡中華民國的中國共產黨嘲笑。

（作者是詩人）

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