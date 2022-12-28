自由廣場》（林保華專欄）汰弱留強的習皇防疫屠殺

習近平從清零的防疫政策突然解封，病毒井噴式爆發席捲全國。然而死亡人數激增外界有些預料之外，因為武漢肺炎已經流感化，死亡人數就不應該太多。從運屍車來不及運送遺體而需死者「坐」私家車到火葬場，通過「關係」不必等候也不要棺材而直接丟進爐子裡燒，可見一斑。官方公佈北京因疫往生人數卻是每日個位數，可是每天都有名人訃文，六天內死了十三位院士，還有一批退休教授及各領域的頂級菁英。他們大多已是耄耋之年，以前可以享受高級醫療而得以長壽，如今則失去特權。退休「革命幹部」也連續死亡，然而最高只限於廳級幹部，說明含省部級以上高幹，不論現任還是離休，仍然享有特權而保住老命。

為何死亡人數激增？一般推測的原因是疫苗施打率偏低；就是接種，也是防護力極低的國產疫苗，卻因有風險而少人接種。上海復星集團代理BNT疫苗則不准國人施打而只用作對台灣統戰勒索，或賺香港錢，可謂喪心病狂。可是疫情大爆發後，美國多次表示願意協助中國防疫，德國願意援助數億劑疫苗，中國也拒絕。如果只是為了習近平的面子而犧牲千百萬人的性命，這種領導人公審槍斃都應該。

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根據我對中共功利主義思維的了解，他們這樣做的目的還有更深層原因。中共崇拜弱肉強食的叢林法則而迷信暴力，「落後就挨打」是毛澤東到習近平的信條，本質上就是社會達爾文主義中的「優勝劣敗，適者生存」。所以這次習近平放任武漢肺炎荼毒全國，就是「借毒殺人」。殺哪些人？就是中國的老弱病殘族群。經此一役，中國的老弱病殘被淘汰掉，降低中國老齡化的速度，還可以大大減輕醫養這些人的社會負擔；中共這樣做就有先例，那就是在大城市驅逐「低端人口」，不理他們死活；把老弱病殘送到香港，一到香港因為無法維生立即申請政府綜合援助，引發香港民怨。省下的這筆經費可以拿來發展軍備、強化維穩、收買他國。

不要以為中國被疫情重創，實際上是短空長多。將來的中國，從人力到物力更加精壯。真正受到重創的反而是民主國家，他們花很多錢保住人命、老弱優先，改善福祉，增加了社會負擔而國力衰退。中國則是「民族復興」。

習近平不敢公開他施打什麼疫苗。中國權力中心高幹施打的應是復興集團進口的BNT疫苗而有防護力，然而這個施打圈子不能太廣而難以保密。所以不是權力核心的名人，雖然級別也很高，還是紛紛中招身亡，哪怕有過重要貢獻的專家學者，老了就應該淘汰。北京還下令缺醫少藥的外地全力支援權力中樞所在地北京。北京中共新老領導集團安然無恙而感恩戴德團結在習皇周圍。這是反人類的族群滅絕罪行。西方國家與台灣，需要防止疫後中國的新威脅。如果這次中國出現嚴重新變種病毒，更要抵制中國藉開放再度用病毒禍害全球。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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