自由廣場》選人不選黨 問題多多

◎ 洪世才

腐敗的中國國民黨被選民看穿後，「選人不選黨」的耳語開始流傳民間。以前沒有人察覺這句話有什麼錯，但是在這次選舉後，政績很好的民進黨縣市候選人紛紛落馬，這個危害民主政黨政治大矣的偏差觀念，才被看出其中的奧妙。

國民黨的腐敗早已深入民心，然而國民黨的解套方法不是先做黨內改革，而是先拉下民進黨，來個天下烏鴉一般黑，模糊政黨形象，中國國民黨這樣做，比起黨內改革，翻轉選民對中國國民黨「尚黑」和「殖民」台灣的可惡形象，確實要快多了。

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國民黨先把民進黨的形象拉黑後，儘管已經看到黨內清醒的黨員呼籲清黨，利用這個時間點改變選民對該黨的腐敗印象，進軍二○二四。雖然是很好扭轉政黨形象的時機點，只是不容易。因為就算拉下黑金流氓的外殼，卻還是動不了類殖民統治台灣的內心，只要看看國民黨深藍現在「以共制台」，還想藉中共之利當台灣人民主子的心未變，就可看出國民黨的改革註定不會成功，台灣人民會再次清醒。

「選人不選黨」的魔咒騙術，可以混淆了台灣人民短時間的視聽，把台灣先賢流血流汗創立的民主政黨，以「選人不選黨」一鍋炒攪混了，誘使選民認為同樣是爛黨，那麼「換黨做做看」也不錯的試試心裡，導致相對優秀有政績的民進黨候選人敗選，但如果只是換個門面、包藏的「禍心」不換，最終還是被台灣人看清，類殖民台灣的國民黨有多麼邪惡。

（作者是大學兼任講師）

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