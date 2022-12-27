自由廣場》日本新安保戰略 凸顯台灣安全的重要

◎ 姚中原

日本為四面環海、具有天然屏障的島嶼國家，但也是全球唯一遭到中國、俄羅斯、北韓等具有強大軍事力量三面包圍的國家。近年尤以中國對日本的軍事威脅日益嚴重，因而有必要大幅修改國安戰略，並在未來五年擴增國防經費，提升防衛力量及增強對敵人的嚇阻能力，就成日本政府當前的重要國家戰略目標。

岸田政府十六日通過新版「國家安全保障戰略（NSS）」等安保三項文件，明載未來日本將擁有可攻擊敵方飛彈基地的反擊能力，二○二六年度起將陸續部署美製「戰斧」遠程巡航彈彈，這是二戰後日本安保政策的大轉變；新版亦指出，對於中國擴大試圖片面改變現狀一事，日本強烈反對，尤其解放軍在台灣周邊海空域軍事行動頻繁，國際社會對此憂慮急速升高。《讀賣新聞》亦報導，遭中國強化軍事施壓的台灣，日本政府認為「是共享基本價值觀的極為重要夥伴及友人」。

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近年來兩岸軍事平衡，明顯對中國有利，一旦台灣遭到侵略，日本國家安全亦將受到威脅。今年八月中國實施大規模圍台的海空聯合軍演，並發射飛彈進入日本專屬經濟海域；事件發生後，日本前防衛大臣岸信夫受訪時表示，日本距離台灣很近，沖繩縣的與那國島更是近在咫尺，一旦台灣被中國侵犯，日本不僅會被捲入，而且很可能被當成踏板及挺進的跳板，因此日本有必要主動作為並確實與美國進行協商。

日本去年公布的《防衛白皮書》曾首次指出台灣安全的重要，強調中共軍機已常態化在台灣周邊巡弋，此舉不僅影響日本安全，更衝擊國際社會穩定，日本必須提高警覺和有所應對；白皮書也說，為落實跨領域作戰能力，日本除將強化飛彈防禦及「防區外防衛能力」，也將新造兩艘神盾艦及開發「遙攻飛彈」與強化西南諸島的防衛能力，嚇阻中共軍事擴張。

此次日本政府通過修改後的「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」和「防衛力量整備計劃」等三份文件，不只突破了「專守防衛」原則，並將使自衛隊的出兵有其「自主性」，未來與盟軍聯合作戰也更有其「正當性」。

近來台海局勢緊張、北韓飛彈威脅及俄羅斯入侵烏克蘭皆讓日本感到不安，尤其「台灣有事就是日本有事」更是不可輕忽的問題。為了防範及因應上述險峻情勢，日本政府決定透過新安保戰略來擴大自衛隊的功能；如此，除能使日本發揮更大國際影響力，未來在台海及印太區域也能與美、台等夥伴合作，共同扮演維護區域和平的重要軍事角色。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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