自由廣場》談中、俄海軍聯演

◎ 張延廷

中共和俄羅斯遠東艦隊實施年度軍演，今年演練區在浙江舟山群島至台州以東海域，大致可分兩個方向探討，即試探美日同盟在東海的反應強度，及藉此模擬新型態的艦隊編制，以便為未來核動力航母編隊預作鋪陳。

各國海軍演習，不外乎結合水面和水下各種艦艇，依想定場景分階段試煉各種武器系統效能，以利在日後的實戰部署。而此屆海上聯演特別受到日本重視，當然和八月份中共對東海鄰近日方防務概念的「排他性經濟海域」實施飛彈試射有直接關連。日本最近甫編成兩艘全新神盾驅逐艦，其海上反彈道飛彈能力受到矚目，堪稱美日同盟結構的新守護者。況且岸田內閣決定增稅相當於新台幣廿七兆元用於新年度國防預算，順便檢視安倍時期斥鉅資建置的新式軍備，也受到民意重視，特別是「南西諸島」的反艦與阻絕能力。

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日本最近完成「國家防衛戰略」中，特別重視釣魚台列嶼及台灣海峽附近航行的中共海、空軍的戰力，強調必須增強自衛隊運補及增援能力，還明文寫入最晚到二○二七年度，自衛隊可在突發事態時迅速趕赴西南諸島應變。然而此次中共海軍派出的艦艇，無論數量、規模、實質戰力，從演習各科目推敲，皆無可能對琉球本島甚至沿八重山群島一線的各離島構成威脅。至於俄羅斯遠東艦隊所出動的「瓦良格號」飛彈巡洋艦、「沙波什尼科夫元帥號」驅逐艦，及兩艘小型護衛艦，均屬一九九○年代船艦，無匿蹤船體構型，也不具備發射海上彈道飛彈的性能。中共雖然有一艘柴電潛艦參演，但無論是「宋級」或「元級」，性能與數量皆不足與日本「大鯨級」相較。值得注意者，在於中共派出的艦隊搭配另有玄機。首先，「遼寧號」和「山東號」的功能在於海上訓練，所搭載大型戰鬥機（殲-15）是為部署其他機種混合編制做預備。從日前所揭露的中共核動力航母模型推估，未來艦載機除了殲15外，還有將被命名為殲-35的艦載版FC-31「鶻鷹」第五代匿蹤戰機。甲板上另有升級版的空警600預警機和直18等機型，這些機種對美、日能否長期攔阻中共進出第一甚至第二島鏈，或進出太平洋已形成考驗。

再者，中共055型萬噸級驅逐艦，若以美國海軍噸位分級已屬長航型的巡洋艦，可搭載一百枚「海紅旗」、「鷹擊」、「東海」等各型號飛彈，若採取雙艦飽和發射，日本離島的各座高價目標，包括自琉球本島飛來的戰機，將全部暴露在其射程涵蓋範圍內，此一策略即在試探美日在此海域的制電磁權及空天戰力。

我國目前在積極部署岸置反艦飛彈的同時，更須深入研析美、日對中俄聯演的反制作為及考量因素，作為台澎防衛作戰重要應變方策的參考。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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