自由廣場》稅收超徵與役期延長

◎ 黃惟冰

延長義務役服役時間，諸多跡象顯示已是箭在弦上，在此同時，有財經界名人直言，二○二二年中央政府的實際稅收，將比預期稅收多出四千五百億。如果不能適度還財於民，選擇斤斤計較，隨之而來的民怨，恐怕會危及政權。

平心而論，政府預算超徵，不代表憑空多出一筆意外之財，可以完全自由支配，因為仍有新、舊債務需要優先填補。然而，值此國家急須強化國防實力，藉由備戰達到避戰的關鍵時刻，四千五百億的超徵，挪用一部分至國防支出，絕對稱得上是把錢用在刀口上。

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毋須諱言，若要降低延長役期的負面反應，最能立竿見影的方法，就是提高義務役的薪資待遇。畢竟，重賞之下，必有勇夫。哪怕只是普賞，也能適度服眾。

舉例而言，目前台灣一年役男人數約莫十萬人，如果每位義務役男都可支領基本薪資，那麼一個月的財務需求就是廿六億四千萬，一年就是三百一十六億八千萬。就算只動用超徵預算的三分之一，都已足夠支應未來五年，每一位義務役男領取基本薪資的財務需求。

總結而言，如果役期需要延長，顯示國防戰備確有提高必要，也同時代表政府稅收運用的排序，應該做出與承平時期不一樣的調整。否則，只要求人民犧牲，政府卻錙銖必較，將士無法用命的結果，就真的會危及政權。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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