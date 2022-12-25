自由廣場》第25孝：罵官求苗

◎ 李維

郭董事母至孝，舉國皆知，憂母親第四劑改打莫德納次世代之風險，內心惶惶不安。雖郭董早於島國缺乏疫苗之時，便帶一家人前往歐洲超前部署施打疫苗，然因郭母年邁，出國不便，只能在國內苦待BNT之天降良藥。

然島國鼻屎大官署鼠肚雞腸，衛福部因考量供貨穩定，竟不念郭董一片孝心及與BNT公司之情誼，已與莫德納簽兩年三千五百萬劑次世代疫苗合約，導致郭董龍心大怒，區區衛福小官薛瑞元不知反省謝罪，竟敢批郭董之逆鱗，是可忍也，孰不可忍！憤而大罵官員「廟堂朽木｣」「禽獸食祿｣。

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郭董聖明，衛福部官員及醫護人員，千日抗疫，夙夜匪懈，全身隔離衣，以醫院辦公室為家，累得跟狗一樣，所受待遇之異於「禽獸」幾希？而郭董一人吼日，眾媒體十人吠天，一干芝麻小官望之披靡，聞之瑟瑟發抖，能不被摧枯拉「朽」乎？

郭董一怒豈能不安天下？此事究要何解？衛福小官終年無休，案牘勞形，公務、議論充塞於腦，無能再生一策，敝人代為獻上一計：郭董既直通BNT高層，衛福部又有莫德納庫存，何不由郭董協調莫德納換BNT，一劑換一劑。如此，次世代疫苗有多一種選擇，阮囊羞澀的國庫不用再多買疫苗，BNT次世代終於在島國建立灘頭堡，最重要的是郭董孝心得償所願。如此，人民、政府、廠商、郭董多贏，（合作）賽局的最佳解！

最後，教育部應要將此事蹟編成第二十五孝，稱「罵官求苗」｣，以讓島國人民吃果子拜樹頭，莫忘郭董恩賜BNT；小官薛瑞元竭盡心力，仍不免忤逆郭董，「鞠郭盡瘁」，忝列一忠；一孝一忠，忠孝兩全，人間佳話，豈不美哉！

（作者為物聯網公司主管，台中市民）

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