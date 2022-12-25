自由廣場》拜登總統，NDAA還不夠！

軍事協防之外，美國應重申台灣非中國領土，並承認台灣獨立現狀與國格

◎ 簡明子

因應中國不斷升高對台軍事威脅，美國總統拜登自上任以來四度公開表態，若中國武力犯台，美國將出兵保衛台灣。日前，美國參眾兩院通過二○二三財政年度《國防授權法》（NDAA），亦致力強化台灣防衛能力，包括授權未來五年共一百億美元的對台無償軍援，引起各界關注。該法案於十二月二十三日經拜登總統簽署後，已正式生效成為美國法律。

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此法案納入《台灣強化韌性法》(Taiwan Enhanced Resilience Act)，其核心內容來自參院外交委員會所通過之《台灣政策法》(Taiwan Policy Act)，不僅詳列強化台美防衛夥伴關係之具體倡議，亦包括成立「台灣學人計畫」（亦稱《台灣獎學金法》）、支持台灣國際參與、落實《台灣旅行法》等友台條款，展現美國國會對台灣的跨黨派高度支持。

然而，參院與眾院版《台灣政策法》中關於提升台美雙邊政府互動、尊重台灣主權尊嚴、賦予台灣實質外交待遇（例如駐美代表處更名為「台灣代表處」）等重要條文，卻傳出白宮方面有所顧忌，而未能一併納入此次所通過生效之《國防授權法》，令人遺憾。

總部位於華府的「台灣人公共事務會」(FAPA)認為，美國在加強對台軍事承諾與合作的同時，亦應公開挑戰北京的「一中原則」，嚴正重申「台灣並非中國的一部分」，並推動台美關係正常化，強化承認台灣獨立國格，最終實現台美正式建交。如此，才能有效對抗中國對台的軍事戰、法律戰、與外交戰。

事實上，自一九四五年二戰終戰以來，美國曾多次否認台澎為中國領土。但在一九七○年代美中關係正常化後，美國卻刻意避談台灣主權歸屬問題，不挑戰中方對台領土主張，進而被中國惡意扭曲美國對台立場，造成「美國已承認台灣屬中」的嚴重與普遍誤解。直到二○二○年十一月，時任美國國務卿蓬佩奧公開表示「台灣依然不是中國的一部分」，美國政府才再度「表態」中國並未擁有台灣主權。

面對中國對台文攻武嚇、企圖併吞台灣，我們呼籲拜登所領導的美國政府應放棄模糊不清的「一中政策」，明確重申「台灣非中國領土」，且支持台灣人民擁有決定台灣地位與前途之自決權，並保障台灣維護主權獨立現狀及國格的決心與堅持。

（作者為「台灣人公共事務會」(FAPA)總會長）

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