自由廣場》檢討民進黨？

◎ 黨一馨

九合一大選後掀起檢討民進黨聲浪，看在深綠選民中，簡直是「跟他認真就輸了」；中間選民恐怕也莫名其妙，說起來沒人覺得你有什麼要不得的錯，只是我們有了不同的選擇，所以這場大戲做給誰看？民進黨有沒有想過，也許連真正罵你的人（國民黨）都不是真心罵你，只是覺得罵有用，所以就繼續罵下去。

對於敗選的分析，梁文傑和小笠原說的很有道理。小笠原在十二月初就表示，地方選戰並非總統大選前哨戰，認為民進黨還是很可能贏得二○二四年大選。他提到幾個原因，因為台灣選民對執政黨比較苛刻（換個角度是謹慎）；選民逐漸成熟，許多人都會針對中央大選與地方選舉的爭論點進行區別。

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換句話說，台灣的選民在面對國家大選、地方選舉有這樣不同的尺度與考量，是個幽微、難以意會的言傳。人民的選擇有時是一個平衡，在張力日益升高時，下意識選擇一個（看起來）能降低衝突的人，你喊得越響（抗中保台），得提防反作用力越大。

但是，抗中保台並沒有錯，也是台灣人應該捍衛的價值。問題出在用怎樣的包裝讓人理解，這一點吳怡農做到了。

吳怡農十四日指出，「票投民進黨，才不會有戰爭，青年才不用上戰場」，從民防和國防的角度讓人理解，我們所做的一切努力，所有國家安全及國防建設，只有一個目的，就是避免戰爭。避戰，必須而且唯有備戰。可惜這樣容易理解的概念，民進黨沒有順勢把音量放大，也沒有在選戰上讓吳怡農充分發揮他的優點和強項。

於此同時，國民黨學會的一個新技能，就是擅長毀人設。人性對於負面訊息的吸收程度比正面訊息來得快而全面（不論訊息真假），選戰中國民黨就是充分update了這個技能，因此即便綠營聲明澄清一篇一篇發，一篇比一篇周詳、一篇比一篇有道理，還是改不了英雄被抹煞的命運。

最好的方法是創意動腦、出奇制勝，停止與國民黨共舞這「毀人設」的把戲。

民進黨輸了什麼？不是輸在防疫、也不是輸在論文，甚至也不是輸在黑道議題；至於說輸在不換蘇貞昌，更是奇怪莫名。

民進黨要把視角放低，選民沒有你想得複雜，生活的負擔已經夠沉重，想看的就是一場美好又有格調的選戰，這點吳怡農一定做得到。

就問一句，少了蔣萬安，陳玉珍委員希望自己的同事是吳怡農還是王鴻薇？

跑立院的記者，希望在國會長廊上堵到的是吳怡農，還是王鴻薇？

希望民進黨，用心想想給吳怡農一場精采的選戰。而不論是輸是贏，都不必悲情！

（作者為媒體從業人員，台北市民）

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