自由廣場》國民黨要末日變種病毒？

◎ 游森琳

十二月二十日美國《華盛頓郵報》社論標題《中國新冠噩夢可能演化為一場全球性災難》，該報認為「中國驟然放棄清零政策，但缺乏連貫的配套措施，可能帶給中國人民經濟和共產領導階層一系列噩夢」。隔日，世界衛生組織(WHO)高度關切中國「疫情黑洞」，官方數據失真，「疫情海嘯」風雨欲來！

中國領導人嚴禁中國人施打比較有效的外國疫苗，導致停止清零後疫情像火山爆發，二十天內近兩億五千萬人染疫，死亡人數難以估計，火葬場塞滿屍體，坊間的防疫藥、感冒藥、退燒藥等等被搶一空。在這種情況下我國宣布有限度「小三通重啟」，先開放金馬民眾，不開放台商中轉返台，前總統馬英九卻要求「小三通全面復航」，現任國民黨主席朱立倫也喊著「盡快恢復小三通，協助中國醫療需求」云云。

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當世界各國嚴格、積極防備中國的「疫情海嘯」，國民黨卻要「全面開放小三通」，這是要引「末日變種病毒」入台？「人溺己溺、人飢己飢」固然人道，但也不可因為要救人而被拖下水溺斃。國民黨到底是無知或是故意，實在讓人嘆息！

（作者為台灣活力旺企業協會理事，宜蘭縣民）

◎ 林金忠

當台灣因為疫情稍緩而逐漸回歸正常步調之際，中國卻因缺乏配套快速解封而疫情大爆發，國民黨主席朱立倫高調急呼民進黨政府盡快開放金門小三通，國民黨立委陳玉珍還為這件事情專程跑了中國一趟。朱、陳兩人難道不擔心這個決定會變成台灣的防疫破口嗎？

不是已有媒體報導中國平均一天染疫人數三千七百萬人嗎？天津一天就有超過五十萬人染疫啊！還有報導指出中國在二十天內累積確診人數超過二億四千八百萬人，這些數字夠嚇人吧！未來還可能會有「末日變種病毒」的風險啊！

萬一，這個重啟金門小三通真的成為台灣的防疫破口，國民黨承擔得起責任嗎？

（作者為民進黨雲林縣黨部主委）

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