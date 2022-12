自由共和國》周鉅原／拜登對外經濟政策的幾個盲點和台灣的機會

從拜登就任以來推動的基礎設施法案,晶片和科學法案以及降低通貨膨脹等三大法案,共近兩兆美元的經費,希望能夠提升競爭力以扭轉美國製造業的衰退。(法新社檔案照)

周鉅原/美國紐約市大學經濟系教授

拜登就任總統廿多個月以來,經濟方面的重點是在國內的經濟,對外經濟方面,除了在高科技對中國出口的管制加強之外,較少著墨。商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)十一月卅日提出美國對外經貿政策的四大重點,可算是拜登政府比較詳盡的對外經貿政策,值得進一步的分析︰

首先雷蒙多強調是對美國創新的加強投資,其次是強化並且加強創造國力,以防止中國對美國安全和民主價值的挑釁。第三是和盟邦強化共同的價值理念和修正對中國在戰略的運作,最後是強調對美國的貿易和投資所帶來 的利益,繼續和中國往來並且共同處理一些國際間的問題列如總體經濟的穩定和環境變遷。

從拜登就任以來一連串的法案,如基礎設施法案,晶片和科學法案以及降低通貨膨脹的法案來看,第一項的政策,已經是現在進行式。這三個大法案,一共將近兩兆美元的經費,希望能夠提升競爭力以扭轉美國製造業的衰退。拜登就任總統之後,前後一共有八家半導體廠商,準備或者已進行投資。而且在人力資源的培養上,也投入龐大的資金,積極的培養科技人才。

第四項的政策宣示,表示美國並不準備和中國完全的脫鉤,在尖端科技方面,對中國廠商的實體名單,不斷的增加,並且延伸到國外,包括使用美國機器設備和生產技術的外國廠商,也不得將尖端的高科技在未經許可之下輸往中國。學者認為這種方式遠比一般的關稅來得有效,畢竟關稅是七傷拳。而現在採取的是「小範圍、高籬笆 」的限制政策,除了在尖端的科技產業限制出口之外,其他的部門美中兩國還可共同耕作。各自分享利潤。這是這是拜登對中既合作又對抗的策略(cooperation, if possible; confrontation if necessary)。到目前為止,北京尚不敢對美採取以牙還牙的報復手段。因為任何抵制美國的策略對中國造成的傷害可能比關稅還厲害。這是拜登對抗手段利害之所在。 但是中國在尖端科技方面層層被限制的情況之下,是否還會真心的跟美國共同處理一些全球性的問題如氣候變遷,食品和公衛保方面認真的合作,未來的發展,值得觀察。

這四大政策當中,彼此之間還是有再協調的空間。首先在降低通貨膨脹的法案當中,為了鼓勵民眾購買電動汽車,政府提供了七千五百美元抵稅的獎勵。但是其中規定民眾必須購買在美國組裝的電動汽車,而且還包含在美國內生產零組件的比率,並且逐年提高內製的比率。

這種保護政策和希望與盟邦共同對付中國科技發展的管制,就有相互衝突之處,尤其韓國和歐盟的反應更是劇烈。韓國認為這種保護政策違反WTO平等待遇的貿易規則,況且美韓之間還有自由貿易的協定,有一位韓國官員甚至說這個條款是一個betray。更重要的是所謂晶片四盟—美日台韓(Chip-4 Alliance )當中,美方還希望韓國加盟呢!歐盟方面,法國總統馬克宏更是當面向拜登總統提出抗議,拜登應允再研究考慮的承諾。問題是要國會修法,談何容易?將來的發展如何,尚待觀察。

其次,建構中的印太經濟架構,美國一開始就強調這不是一個多邊的自由貿易協定,而且不會開放美國的市場。雖然號稱有十四國參加,在全球的經濟當中佔有全球四十%的GDP。但是這個經濟架構,不是一個龐大的貿易區塊 (trade bloc)。

由於美中貿易科技戰的結果,全球已經分成兩大集團。中國方面已經有一個北京主導的RCEP。在目前的政治氛圍之下,美國沒有重返TPP(CPTPP)的打算。只希望自己設定的貿易規則能在這些印太國家實施,當然還包括供應鏈的任性,公平貿易,國際稅則和反貪污等等項目。這樣子美國雖然沒有參加CPTPP,卻也能夠不讓中國在制定貿易規則,尤其是數位經濟上搶著先鞭。因為美國沒有開放市場,這些印太國家缺少參與的誘因,況且只是一個行政協定,沒有一個硬性執行的機制,其效力是否因為可能政黨輪替而受到影響。也是他們關切的課題。

這其中的盲點就是這些印太國家和中國的貿易額遠遠高於美國。絕大多數的國家對中國形成一種不對稱的依賴,也就是他們對中市場的依賴,遠遠高於中國對他們的依賴,在這種情形之下,雖然他們不得不參加IPEF,但是他們也不太願意去得罪中國。不少學術界和智庫的學者都指出這一盲點。如果美國開放市場,分散這些國家對外的出口,並且減低對中國的依賴,那麼他們對華盛頓的向心力就會高於北京。如果華府的決策階層能夠充分地體會到這些學者的觀點, 那麼將來美國的對外經濟政策就會有轉向的可能。

IPEF一個重大的缺失,就是美國沒有正式邀請台灣參加,而是在美台之間另外舉行雙邊的談判。這對台灣是相當的不公平。所以才有將近一百個參眾議員寫信給拜登總統,呼籲拜登總統一定要邀請台灣參加IPEF。

根據 Brookings學者的分析,如果正在談判中的進展順利的話,IPEF也許可在二○二三年十一月美國主辦 APEC高峰會的時候,正式成型。值得注意的是,負責審查貿易協定的參議院財政委員會,有十九位跨黨派的參議員寫信給拜登總統,表達審查IPEF的興趣。二○二三年元月新的國會開議之後,傳統上比較傾向自由貿易的共和黨將掌握眾議院的多數。共和黨的聲量將會擴大。 再加上比較關注人權的自由派,將會結合成對中的鷹派(China Hawk)。

對台灣而言,如果能夠趕在IPEF成型之前,完成雙邊的談判,那麼到時候友台的國會議員,在兩黨各派競相提出抗中友台的法案之時,再度支持台灣參與IPEF的呼聲將會更為壯大。那麼台灣參加IPEF的機會也將更為提高。謂余不信, 請拭目以待。

