自由廣場》校園該禁抖音嗎？

◎ 林柏寬

數位發展部日前將抖音、TikTok（國際版）列為「危害國家資通安全產品」，限制公部門資通設備及所屬場域使用。至於校園該不該禁抖音？用TikTok來打選戰的國民黨批判這是「言論管制」，黨主席朱立倫說，不要每一件事都牽涉到意識形態。許多年輕人也認為這是自由權利，政府公權力機關沒必要介入，讓年輕人自己去做判斷。

台灣距離中國最近，受到的武力恫嚇也最大，但是過慣自由的台灣人卻沒有居安思危的觀念。對比美國民調有高達六成的民眾贊成把TikTok下架，對比日本計畫建立「安全調查」機制，針對TikTok等中國可疑的APP進行調查限制，台灣人坐在中國假訊息搖滾區的第一排，卻沒有憂患意識。

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美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷表示，抖音(TikTok)有「國家安全擔憂」。抖音有兩個版本，一個是針對中國消費者的，一種有限的、有教育意義的「菠菜版」，中國十四歲以下的兒童每天只能使用抖音四十分鐘，並且只能觀看有關科學實驗、博物館展覽，愛國視頻和教育視頻。另一個是針對世界其他地區的，則是令人上癮的「鴉片版」，讓孩子們一次迷上幾個小時。這位FBI局長更說，中國的企業被要求做中國政府希望他們做的事情，充當中國政府的工具，這本身就有足夠的理由讓人擔心。

美國如此，印度政府更早在二○二○年六月以國安為由，宣布暫時禁用抖音。正因為抖音曾被質疑在使用者不知情的情況下，竊取其手機內容，可能包含機密資料，例如帳號密碼、信用卡資訊、敏感電郵等。

校園該禁抖音嗎？年輕人有足夠的能力與管道辨別訊息真假嗎？還是低估了中國無所不用其極的滲透，而讓台灣走向中國統戰洗腦的陷阱呢？當各國政府全力防堵抖音滲透時，每天都在中國武力恫嚇戰爭邊緣的台灣人竟然不當一回事，甚至認為政府管太多，又有特定政黨總愛幫中國講話，連續蟬聯九年境外假訊息攻擊第一名的台灣，真的該嚴肅看待這國安問題了！

（作者為國中教師，台南市民）

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