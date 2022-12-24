自由廣場》美中航母實力分析與台海

◎ 陳俊昇

一九二二年，大日本帝國海軍啟用「鳳翔號」航空母艦加入作戰行列，至今剛好百年，現今各國全球爭霸均以航母戰鬥群為最後決勝關鍵。

二十一世紀美中爭霸局面已經定型，中國因航母戰力居劣勢，採以小博大的戰術，企圖以飛彈巡航艦或者巡弋飛彈甚至無人機來取勝，但均無勝算，仍繼續建造航母，除瓦良格號改造的遼寧艦及山東艦外，第三號採電磁彈射的福建號，已於今年下水。中國試圖與美國爭霸，最終也必須以航母對決。

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美中對決，比較總體戰力，美國佔據優勢，中方於二○二二年頻頻以機艦侵擾台灣海峽中線，並進窺我東部海域，模擬封鎖台灣，企圖阻絕美日友軍馳援，並煽動北韓側翼以導彈攻擊日韓，美國如何因應呢？

讓我們先盤點美國的航母實力。

美國在歐洲必須部署重兵防範俄羅斯，波羅的海及地中海各需要一個航母戰鬥群。

波斯灣常態性需要兩個航母戰鬥群，主要是防止伊朗進攻。

印度洋至少需要一個航母戰鬥群，不能指望印度，因其武力仍顯不足，自保尚且困難，如何能夠與美國協同作戰。

美國本土東岸及西岸，也各需要一個航母戰鬥群防衛。

美國一般都維持兩個航母戰鬥群進場維修及官兵休假。

美國能投入在西太平洋的兩個航母戰鬥群，一個是第七艦隊的第五航母戰鬥群。再抽調一個航母戰鬥群支援。不要忘記日本還有兩艘兩萬噸級可以搭載最新型F35B戰鬥機的出雲級輕航母。台海戰爭如同烏克蘭戰爭一樣，都是美中爭霸全球戰略部署的一環。

美國航母已進行二代航母的汰換，預計二○五八年前完成十艘福特級超級航母的建造，以取代尼米茲級二代航母，第一艘十萬噸級福特號於二○○九年下水，二○一七年才服役，經過五年電磁彈射系統及負責輸送彈藥的新型動力昇降機的測試，今年加入戰鬥行列，而中國的航母建造計畫仍停留在二代航母。

以兩岸之間進行軍力比較，台海戰爭是一場不對稱的戰役，但若放到美中爭霸的格局比較，美中實力懸殊；如果以發動戰爭來解決內部危機，在國際多重博弈格局中，戰略傾斜取代戰略平衡，戰略清晰取代戰略模糊，誰是贏家，顯而易見。

（作者為戰略研究學者，著有《小島，大戰略》）

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