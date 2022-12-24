自由廣場》從習近平拒絕BNT疫苗說起

◎ 施雅軒

十二月廿二日行政院會通過「金馬地區民眾春節交通專案」，為小三通的常態化跨出第一步，但是面對中國國務院聯防聯控機制綜合組在七日發佈的「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，也就是俗稱的防疫「新十條」，導致中國境內新冠疫情逐漸爆發，網傳廿日單日感染近三千七百萬人，其正確性姑且不論，但是所潛藏的台灣國安問題卻不得不留意。

當德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)建議習近平採用BNT疫苗遭到拒絕，而詭異的是，台灣中央流行疫情指揮中心卻被上海復星遊說加購BNT，也不知道是母公司復星國際，還是子公司復星醫藥使然，這兩件事擺在一起就像左手打右手，這款疫苗在中國政府心目中到底是好是壞，根本無從辨識。這是一個非常嚴重的警訊。

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要知道二十大後的中國，十多億人口由九千多萬共產黨員管控，其可精鍊成二千多名黨代表，再精鍊兩百零五名的中央委員，然後再精鍊成政治局委員廿四人，最後變成我們所熟悉的七名常委，然後就是總書記一職號令天下。這樣金字塔政治結構看似有效率，但是只要一人卡關，就可以使四十噸的大貨車在原地怠速，直到汽油耗盡為止。

面對各種不透明的疫情資訊，台灣既然無從長臂管轄到對岸，被動應對的局面無法避免，政府需要研擬的，恐怕不是只有小三通常態化，而是更大尺度的金馬疏散計畫，假如有一天汽油真的燒光了。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

德國總理蕭茲也是BNT「推銷員」

◎ 蔡敏雄

之前，美國國會議員及政府高官為了挺台灣抗中共、加強與我國交流，友善訪台，卻被國民黨的立委扭曲成是來賣藥、賣武器、做生意的，把他們當成「推銷員」。但他們風度翩翩，並不認為是受辱，更不回嗆那些立委是「禽獸」。反觀鴻海集團創辦人郭台銘董事長，因埋怨政府沒買次世代BNT疫苗，供其年邁母親施打（還是另有商業或政治考量，不得而知），被衛福部長薛瑞元一句「好像是BNT推銷員」惹起全身怒火，怒嗆「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。在郭董所說的「民主不能當飯吃」的民主台灣，他可以恃無忌憚，用極為低下、不堪的詞彙辱罵政府官員，這對嗎？

然則，「BNT推銷員」似乎並無貶抑之處。十一月初，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)訪問中國時，研發BNT疫苗的德國生技公司BioNTech執行長吳沙忻(Ugur Sahin)隨行出訪。當時，蕭茲就向習近平大力推銷BNT疫苗的好處，並期待中國盡快批准BNT疫苗上市，讓中國人也可以接種外國疫苗。雖然直到十二月二十二日，中國官方仍只同意先讓中國境內約兩萬名德國公民接種BNT疫苗，但蕭茲已儼然是個稱職的「BNT疫苗推銷員」。

回頭看鴻海集團旗下富士康中國鄭州廠，繼十一月發生員工因擔心疫情爆發而逃離廠區之後，近來又傳出染疫員工被迫抱病上工。執著於BNT疫苗的郭董，是否也應有同理心，建議習近平讓富士康員工接種BNT疫苗，才是更急迫重要之舉？

（作者為醫師，台中市民）

兩面三刀郭台銘

◎ 李廣智

繼鄭州富士康工人出現逃荒式徒步返鄉潮之後，本月十九日，郭台銘於台大癌醫院慶接受訪問時，批評執政當局「並沒有把人民生命作為第一優先」。二十一日，鄭州富士康工廠卻傳出員工抱病上班。由於中國境內只有成效存疑之國產疫苗可供接種，因此消息一出，就有網友發言「郭董，真正需要打BNT的人在這」。筆者十分認同此番言論。

郭董既有「愛民如子」之心，何不將其發揚光大，以其惻隱之心，贈BNT予對岸之受災同胞？否則如此厚此薄彼，莫非郭董有如前美國總統川普一樣主張「台灣優先」？非也、非也，作為一名精明的企業家，郭董可謂鳳凰無寶不落，他深知投資選票將會讓他在政治生涯中獲得暴利，於是先發制人，早着先機。

鄭州富士康之工人權益問題早已劣跡斑斑，其大老闆竟可如此厚顏無恥以人民生命為由指責他人，可謂「人不要臉，天下無敵」。倘若筆者有選票在手，一定全力支持他……的對家。

（作者為整理師，原籍香港）

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