自由廣場》台灣「和氣生財」的年代恐怕過了

中國武力威脅不斷升級 應改變一中憲法 從根源保台

◎ 李文成

在即將邁向新年的時刻，台灣面對中國的威脅仍然持續上升。四年前的習五條仍在無聲之中、井然有序的執行著，而比起烏克蘭與俄羅斯之間存在清晰的國與國關係，仍免不了被獨裁者挑釁領土與主權爭議、進而引發侵略戰爭，在台灣當前使用的憲法大框架之下仍然承認一個中國、親中政黨在最近地方大選中獲得大勝的當前，台灣局勢更是不容樂觀。

請繼續往下閱讀...

面對挑戰時，臺灣人慣性以模糊求同、尋求灰色空間來讓己身利益最大化，這套模式，在過往的後冷戰時代裡似乎非常游刃有餘，特別是在美國的戰略模糊框架之下。但隨著俄羅斯入侵烏克蘭即將滿一年，極權國家縱使自損無數也要力求個人政治目標的蠻橫，就擺在世人面前，無時無刻提醒著我們，那個和氣生財的年代已經遠離，為求「個人歷史定位」寧為玉碎的極權國家強人崛起，嚴重威脅到世界秩序的運作。

如果支持者還沈浸在「抗中保台」還未完成的沮喪情緒，那「親中亂台」就將成為不可預期的浩劫；對於困局可以感到悲傷，但面對未來我們必須永保積極與希望。正本清源之道，除了全民國防、自立自強外，面對一中憲法所帶來的困境，進行台灣睽違已久的憲政改革，方能治本的根除中國威脅與衍生的弊病。

（作者為「一歷百憂解」podcast主持人，高中歷史科教師）

反共堡壘 從台灣變美國

◎ 莊勝榮

哪裡是反共堡壘？

也許有人會認為，這問題太老梗了，不符合時代吧！這種思維正是台灣目前最大的困境。

在蔣介石統治台灣那個年代，教科書及所有媒體告訴國人，台灣是反共的堡壘，復興的基地，如今跑到哪裡去？面對中共對台武力恐嚇、威脅力道不斷加強，把反共堡壘「舊瓶裝新酒」正是時候。何況，美國這頭睡獅終於睡醒了，由感化中國變成圍堵中國，其他民主國家也跟進，「反共」正潮，時機正好！

可惜台灣人的民族性不是愚昧，而是太聰明，聰明到只顧自己、家庭或宗族，至於社會、國家，台灣人認為沒賺沒得吃，加上黨國暴力統治陰影，形成「不管政治」的習性，也覺得這樣子看起來比較清高。「不管政治」久而久之，對國家有傷害的行為也不是很關注，除非生命受到威脅。加上有貪婪自私的國民性格，有人有政黨賣國求財求榮也不在乎。因此，要求人人反共、各政黨反共，簡直是天方夜譚。

禮失求諸野，反共堡壘不見，求諸美國。不要懷疑，現在的美國正是當年蔣介石口中的反共堡壘！要是他地下有知，他應該會痛苦流淚。他的徒子徒孫由反共變成親共，他當年二戰盟友變成反共人士，成為反共堡壘。美國正聯合其他民主國家反共，關閉中國的TikTok及孔子學院，反制中共假消息。在美國的中國人也鼓起反共潮，異議人士如方勵之、王丹、柴玲等也在美國鼓吹反共，不敢露臉的知識份子更多。看在曾經被蔣介石教育過的台灣人眼裡，能不感慨嗎？

曾幾何時，台灣的反共堡壘，變成美國的反共堡壘；兩蔣的信徒變叛徒，這些人到底有沒有教化的可能？

（作者為律師，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法