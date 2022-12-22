自由廣場》從印尼高鐵出事看台灣高鐵新列車採購

◎ 陳永昌

中國一帶一路前進東南亞指標項目印尼雅萬高鐵又出包。試營運中列車脫軌，造成中方技術人員兩死四傷。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達與第四大城市萬隆，全長一百四十二公里，略短於台灣高鐵台北至台中里程數，預估將原本三個半小時車程大幅縮短至四十五分鐘。上個月中旬印尼峇里島G20高峰會，印尼總統佐科威原本打算安排中國國家主席習近平親自試乘，最後改為視訊連線見證，事後看來是明智之舉。

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工程經費超支為七十五億美元，工安事故頻傳，工程進度嚴重落後，通車日期一延再延，雅萬高鐵狀況百出引起印尼民眾不滿。根據澳洲智庫洛伊國際政策研究所民調：只有四成三印尼人認為中國投資對印尼有利，將近一半受訪者認為未來十年最具威脅國家就是中國。中國在印尼的強大存在感，反而帶來危機意識，有印尼人異想天開主張回頭找日本參與雅萬高鐵後續第二期泗水段新工程，罔顧系統銜接整合上根本不可能。

回顧雅萬高鐵規劃興建過程，早在二○○五年，日本即醞釀向印尼輸出新幹線技術，當時中國第一條高鐵京津城際線都還沒通車。日本與中國競相推銷高鐵技術輸出，牽動兩國在亞洲勢力板塊位移，雅萬高鐵是日中兩國國力在東南亞消長的縮影。

原本勢在必得的日本，提出總投資金額四分之三，百分之○‧一長期低息貸款優厚條件。二○一五年三月，佐科威上任後首次出訪，與日本前首相安倍晉三與習近平都見過面，接著四月習近平回訪印尼，情勢從此改觀，北京當局提出更具吸引力對案：不要求印尼政府承擔任何財政支持，或是提供債務擔保；換句話說，財政困窘的印尼政府完全零財務風險，日本要求印尼政府擔保方案相形失色。

有別於日本在後續經營上的精打細算，雅萬高鐵是中國高鐵「全產業鏈」輸出的試金石，放眼未來複製移植東南亞乃至於第三世界的龐大商機，再加上印尼作為「不結盟運動」發起國，兩國又沒有南海主權紛爭，大方讓利的北京當局不計代價拿下第一筆訂單，成功跨出高鐵產業「中國標準」第一步。

回頭看看台灣高鐵新列車採購案兩度流標，議價談判攻防過程曝光，日方報價與日本國內價格差距過大，遭誇大炒作成「用飛機價格買火車」。

誠如日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰所言：「持續安全行駛的台灣高鐵，成為日台友好的象徵」，作為日本新幹線海外輸出唯一成功典範，台灣高鐵是緊緊聯繫台灣與日本的重要紐帶，需要雙方共同守護維持，唯有繼續合作才能台日雙贏。台灣方面有必要拉高決策層次，多方面全力動員促成日本方面重新考慮讓利，新列車採購絕不能變成兩國關係齟齬的破口。

（作者為企業專業經理人）

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