自由廣場》年關近 政府應趕快穩定物價

◎ 李月治

這兩天寒流來襲，菜價更貴了，菜市場青江菜一斤五十元，芥菜一斤六十元，一把空心菜四十元，通膨嚴重。這一年壟罩在俄烏戰爭和疫情陰霾下，萬物齊漲，該漲的已漲，不該漲的也漲，看到別人漲也跟漲，小民在漲聲中艱苦度日。

朋友講了個笑話，某天有人走過騎樓，看一遊民面前放著碗公，那人身上只有十元零錢，便投入碗中，走沒幾步，只聽到遊民小聲嘀咕「十元還不夠買一顆茶葉蛋」，市井小民甚麼都漲，我的收入是不是也該漲了？真教人搖頭苦笑。甚麼都漲，只有薪水沒漲，菜市場四顆滷蛋五十元，一年多來蛋價居高不下，讓多少民眾陷入「蛋蛋的哀愁」，女兒不好意思地說，每天吃一顆水煮蛋會不會太奢侈？

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另一則笑話則是，有人被告到法院，因為罵鄰居是豬，被罰款兩千元。「法官先生，上次我同樣罵人家是豬卻只罰了一千五百元呀。」「很遺憾，我無能為力，因為最近國內豬肉漲價了。」自從美國進口豬肉，國內豬肉就漲價了，梅花肉一斤要兩百元，豬肉很貴青菜也不便宜。

甚麼都漲，連街角賣玉蘭花的，一束也從廿元漲到卅元。房租也漲，日前朋友生氣地跟我說：「政府補助租屋族，我不敢申請，就怕房東漲房租，沒想到補助沒到，房東卻先漲我房租了。」最離譜的是，日前推著單車去充氣，竟然收我廿元，只是充氣耶，以前可是免費的，但看老闆生意冷清，想來收費也是不得已。

政府相關部門總說要穩定物價，現況卻是，你去逛逛賣場商圈，是不是幾乎所有物品都漲了？沒漲的份量也縮水了。年關將近，人情世事增多，防不肖業者趁此哄抬一波物價，呼籲政府趕緊穩定物價，讓民眾過個好年。

（作者從事服務業）

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