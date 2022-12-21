自由廣場》別讓國民法官成為盲劍客

◎ 莊佳瑋

國民法官法十一天後即將上路，先前在模擬法庭（非筆者服務轄區）發生駭人聽聞的狀況─檢察官試圖在法庭上說明法律給國民法官們聽，竟遭法官阻止。證據竟還有區分能否使用的問題，「禁止國民法官判決時考量某法條」可謂前所未聞，唯筆者到了年底仍未聽說司法院對此類事件，有何看法或建議，因此認為有投書喚起公眾注意的必要。

爭議的法條是假釋。刑法第七十七條規定，一個人入監之後依照情形會在刑期一半或三分之二的情況獲得假釋機會。檢察官為了使國民法官瞭解，若判一個人十年有期徒刑，這人如果在監獄裡表現良好，五年後將有機會獲得假釋，所以規劃了假釋法條的說明；但少數法官卻不明就裡，直接認定這部分法條不能對國民法官說明，說是跟審理案件無關。

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這裡至少凸顯三個問題：一、我國從憲法、法律、法規命令到行政規則成千上萬，法官在具備這些法律知識背景下審案，何以國民法官就不能在同樣的知識背景下審案？換個角度說，今天會為了重拾國民對於法院的信賴，所以推行國民法官制度，是否其中一項正因法官在判決時考量的法條不夠全面？例如量處刑度未曾考慮假釋？

其次，國民法官制度下改採卷證不併送制度，職業法官與國民法官都在同樣對卷證毫無所悉的狀態下進行審理，但如果「認事用法」一致，為何在事實認定層面能夠建構這樣公平的認知水準，在法律適用層面，就要刻意讓這樣法律背景知識不平等情形存在？在法官刻意不告知情形下，如果部分國民法官剛好知道、部分國民法官不知道，其間的差異與矛盾無可避免地又會為審判過程添加無法信賴的因素，對被告不公平？

三、各地檢察署在模擬法庭後，辦理了一系列請實際參與審理的國民法官參加座談，絕大多數的意見都表示「知道假釋法律對我做成判決有所幫助」。想要瞭解自己的判決會造成什麼效果，例如受刑人在監獄中會上課嗎？有沒有什麼治療或輔導？判重判輕會不會影響這個人以後能否請領良民證？國民法官們重視自己身為審判者的職責，所以才想瞭解各種規定，法官們趁此機會成人之美才是正辦，搬出「不告訴你是為了你好」這種威權心態，並不恰當。

不曉得還有如何的少數法官想讓特定法律成為「你不知道的事」，只能期盼司法院發揮風行草偃的功能，讓國家的法律成為民眾的法律、普及的法律、大家都明瞭的法律。

（作者是現任苗栗地檢署主任檢察官，唯本文不代表其任職機關立場）

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