自由廣場》看不到政府積極取締違法獵殺

◎ 劉志堅

屏東縣山區最近發生原住民獵殺台灣黑熊事件，讓人非常悲痛。照理，台灣黑熊是依「野生動物保護法」公告第一級保育類「瀕臨絕種野生動物」，但從黑熊遭獵槍獵殺且遊街示眾。台灣的保育觀念，何若至此，而對待山林珍寶或僅剩數百隻的黑熊有限族群，看不到政府積極保育和取締，更是深感愧疚。

依「野生動物保護法」，地方的主管單位是直轄市、縣市政府，也就是說依該法第十六條，不得買賣、展示，更不得獵捕保育類野生動物，否則得處以六個月至五年徒刑及科罰金（第四十一條）。台灣環保聯盟於近六年曾每年對各直轄市、縣市政府進行永續環境施政表現評量，並曾發文至各級政府調查執行成果，對於「是否強力取締盜伐、盜採、盜獵、違法捕撈、走私及非法販賣」指標、及其措施、計畫、成果如何？得到的結果（取締件數）是每年：零或個位件數。也就是說：對違法違盜獵的取締行動幾乎是零，沒有地方政府重視。

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依照本案之後續發展，雖送交地檢署偵辦，顯得對違法捕獵行為被稽查、告發的警戒力，極端的薄弱和不足。雖然涉及單位眾多，但縣市政府也不怎麼積極、重視。據早年事例，以前陳定南任宜蘭縣縣長時，曾親自帶著主辦人員，直接到南澳鄉的部落鄉下土產飲食店，直接探問、巡查是否有販賣非法土產，很容易就直接查輯到非法販賣保育類野生動物的行為、犯行嫌疑人。而現在要取締獵殺台灣黑熊行為，仍看政府重不重視。

個人提出以下幾點改善建議，一、請原住民部落酋長、鄉長多多告誡族人，不得擅捕獵保育類野生動物，加強部落內自主管理；二、加強取締山產店販賣不法山產（先有一告誡勸導期，以及保育觀念、知識宣導期）；三、動員、整合各野生動物及山林管理（含檢警）單位之人力、資源，勤查重罰；四、加強全民保育山林、生態、及野生動物的宣導。所謂，沒有人買，就不會有人賣。

（作者是台灣島永續發展協會理事長、台大環工博士）

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