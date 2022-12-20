自由廣場》全力備戰是唯一避免戰爭的最好辦法

◎ 林逸民

民進黨於二○二二年地方選舉落敗，許多選後檢討，指向國民黨利用「票投民進黨，青年上戰場」宣傳，造成年輕選票流失的原因，同時導致選後政府對恢復有效兵役役期的必要也是既定政策緘口不言。這既是選舉策略上的解讀錯誤，也是國家戰略上的危機。

從選前許多民調分析，民進黨此次年輕選票大流失發生得相當早，遠在國民黨於選舉末期大舉宣傳「票投民進黨，青年上戰場」之前，「青年畏戰」解讀明顯錯誤。

請繼續往下閱讀...

自古以來，年輕人最是血氣方剛不畏戰，年輕人討厭兵役，是因現行兵役規劃不當，軍中生活只「喊口令、唱軍歌、折棉被、刺槍術」讓年輕人覺得浪費生命，而非害怕戰爭。相反的，歷次民調都指出，年輕人有七成以上願意為了捍衛台灣上戰場。

倒是年輕人的家長、家業有成的中壯年與老年人比較會害怕戰爭，其實，捍衛主權所謂「不惜一戰」，並不是好戰或挑戰，相反的，正是為了追求避免戰爭，因為，唯有擺出不惜一戰的態度，才最能阻止戰爭。

國民黨總認為卑躬屈膝可以避戰，但中國不是這麼想，蘇洵《六國論》闡述古東亞戰國時代，六國之所以慘遭滅國，錯就錯在「賂秦」，蘇洵指出想討好秦國，就像抱著柴火去救火，只會越燒越旺，讓秦國得寸進尺，「薪不盡，火不滅」。

宋朝的蘇洵會寫出這樣的文章也是理所當然，宋朝開國時期，南唐後主李煜對其百依百順，以為這樣可以和平，但趙匡胤非得要出兵滅了南唐：「不須多言，江南亦有何罪？但天下一家，臥榻之側，豈容他人鼾睡乎？」

對中國來說，只要台灣存在，就是在挑釁中國，討好中國，對避免戰爭沒有任何作用，中國之所以還沒有發起戰爭，只是因為還沒有能力攻下台灣。台灣唯一也是最能避免戰爭的辦法，就是積極備戰、徹底備戰。

許多傳說故事說遇到熊要裝死不要挑釁，那是熊不理會你的時候，若熊把你當食物，裝死只是讓牠輕鬆大快朵頤；歐美則有案例，遇到熊時，身邊的忠犬為了護主，拚死向熊齜牙咧嘴吠叫，熊覺得攻擊會被狗咬傷，知難而退。

台灣要保護自己免於中國攻擊的道理也相同，備戰程度越高，中國挑起戰爭難度越高、要付出的代價越高，開戰的機會就越低。也因此，若家長怕小孩上戰場，最應該支持的，就是提升國防預算，恢復有效兵役，以遂行國防改革，讓國軍成為有效率有戰力的菁英武裝，中國自然不敢越雷池一步，也就沒有戰爭了。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法