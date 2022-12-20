社論》把握美國軍援 強化台灣安全

美國參議院十五日通過《2023年度國防授權法案》（NDAA），除了增加美軍強化軍力所需經費，還協助提升台灣因應中國威脅的防衛能力，包括未來五年無償提供一百億美元軍援，加上至多二十億美元軍事融資，授權總統無須國會批准，即可從國防部庫存調撥十億美元軍事物資或服務給台灣，且加速處理台灣軍購請求，明年起派官員常駐我國，強化雙方對抗中國的合作；此外，法案還建議與台灣進行聯合軍事演習，包括邀請我國參加環太平洋聯合軍演。拜登總統可望近期內簽署生效。

具體而言，美國國會在這一「今年最重大的表決」中，首次分從強化軍力、緊急應變、聯合軍演、增強戰備、快速交付軍備等具體做法，全面加強美台防務夥伴關係。這一法案意義重大，不只出現雙方斷交後首見的軍事援助，還透過立法使未來美台安全關係正式化且具持續性，一如一九七九年的《台灣關係法》為雙方非官方關係創立基礎。

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同時，國會兩院外交委員會兩黨四位主要成員由梅南德茲（Bob Menendez）領銜，同一天還發函國會領袖，促請行政部門優先從軍事融資緊急撥款至少五億美元，支援台灣迫切的國防需求。也是同一天，另兩位重要議員聯手提出《保護台灣與國家韌性法》，為中國侵略台灣預做準備，要求行政部門會同情報體系，擬定美國對中國侵略台灣的準備與美方回應選項，包括制裁中國與預防北京的報復措施。

國會之外，美國國務院十六日成立「中國事務協調辦公室」或稱「中國所」（China House），旨在確保擁有執行中國政策和策略能力、工具與資源，以處理中國的地緣政治挑戰。在此之前，美國國防部和中央情報局也相繼成立針對中國的部門。同一天，中情局長伯恩斯受訪時警告，台灣海峽發生軍事衝突的可能性越來越大。美國政府這些作為，關鍵在認定中國對台灣動武的野心，既真實且短期內可能付諸行動，美國必須儘快強化自身的軍事能力，並加速向台灣提供必要軍備。另一方面，NDAA訂定軍援項目和金額上限，其實際支出仍待後續撥款法案落實。

從而，對我國來說，在爭取NDAA最大化的同時，也須加緊必要的軍事改革，展現自我防衛的堅定決心。美國參議員朗茲（Mike Rounds）最近指出，台灣做為美國關注的國家，一大挑戰就是展現像烏克蘭一樣的意志和堅強，以及對自由的渴求。換言之，我國唯有在面對中國步步進逼時，展現決心與戰鬥意志，方能自助人助，維繫民主自由與繁榮。

現實上，有如前國防部軍政副部長陳永康上週所言，中國對付台灣四路手法並用，在攻台、買台、窮台之外，困台最省事；即以「桶箍」方式，箍到我方自動放棄。中國一系列威懾武嚇、軍演擾台，就是進行心理戰、消耗戰，意圖讓台灣民心士氣麻痺；一旦我方戰備降低，根本不需要打。此外，據調查局以實例追查，中國網軍透過四層分享架構，以臉書拋棄式假帳號、十八個粉絲專頁、利用一千五百五十二個假帳號，把假訊息散佈我國四千多個網路社團。這是在傳統的統戰、文宣戰、心理戰之外，利用網路社群媒體的認知作戰。

因而，有如公民組織「台灣民主實驗室」本月初在德國柏林所發布的「中國影響力指數」，在八十二個國家地區中，台灣於媒體和社會領域受中國影響的程度排名第一。實務上，在中國併吞台灣的圖謀中，它軟硬兼施，有形無形的都來，以它一貫把一切事物政治化的慣性，即使像抖音這樣的社交應用程式，也被用於軍事、政治，美國國內正積極設法監督處理，身為中國併吞目標的台灣，實無不從速跟進的奢侈。

有鑑於中國進犯台灣的時間緊迫性，除了增強美軍軍力，NDAA也基於烏克蘭戰爭經驗，擬加速以軍援和提供軍備等途徑武裝台灣，讓台灣能挺立於中國攻擊，且一旦遭受封鎖時足以存活。必須強調，美國等各國力挺台灣，也在觀察台灣是否展現自衛的堅強決心與作為。

最後，除了提高國防預算占GDP比重，發展潛艦、無人機、飛彈等已在進行的強化國防具體做法，還須從制度、戰略、戰術等改革國防安全。社會各方對充實後備戰力有志一同，擬議中的義務役役期延長不能因政治考量而延宕。更重要的，NDAA開啟了與美軍交流或軍事演訓的機會，美軍豐富的實戰經驗最值得學習，將來面對中國軍事進犯，也需要事先的軍事協調合作，建立分進合擊的默契。把握NDAA開啟的機會之窗，積極強化台灣安全，此其時矣。

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