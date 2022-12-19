自由廣場》台美軍事同盟 不再遮掩

◎ 陳國雄

美國參眾兩院先後通過二○二三財政年度國防授權法案，拜登總統將援例於年底前簽署實施。法案內容提供台灣一百億美元無償軍援，也授權總統每年從國防部庫存挪用價值十億美元的防衛物資或服務給台灣。此外，還賦予台灣與北約組織南翼與東南翼國家、特定「主要非北約盟國」及菲律賓同等待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。在文化交流部分，法案要求國務卿建立「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流兩年，並到立法院、政府部門或私部門服務。此項國防授權法案的通過，象徵長期以來台美隱晦的實質軍事同盟予以顯性化，高調展現美國捍衛台灣的決心。

觀察過往，雖然《中美共同防禦條約》於一九八○年一月一日終止後，美軍顧問團撤出台灣，但是美國軍售台灣的武器數量與質量都節節升高；而且鮮為人知的是，美軍每年有超過三千名現役人員來台參訪交流，其中包含專案維修與訓練計劃；台灣每年也有超過一千五百名軍事人員赴美受訓或進修。完全不亞於美軍協防台灣時期駐台人員最多的一九五五年，軍士官總計是二三四七人。事實上，沒有協防條約的台美軍事關係，表面上雖然卸下「美軍顧問團」這塊招牌，實際上美國對台灣的軍事協助不但延綿不絕，還有增無減。

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淺顯的道理，美國支援台灣不被中國併吞，當然是為了美國自身的國家利益及安全利益。誠如美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）今年初所言，「台灣是太平洋的軟木塞，如果台灣淪陷，解放軍海軍就能直入太平洋，對夏威夷、加州或阿拉斯加的阿留申群島構成威脅。」去年十二月，美國國防部負責印太地區安全事務的助理部長瑞特納（Ely Ratner）在國會聽證會上的證詞也指出：「台灣位於第一島鏈的關鍵節點，支撐著美國的盟友和夥伴網絡，不僅對該地區的安全至關重要，對確保美國在印太地區的重大利益也不可或缺。」這就是美國對台政策背後的「戰略因素」。打開天窗說亮話，台美之間存在著共同的安全利益。

台灣唯一的安全威脅來自中國，維護台灣安全的最關鍵外援就是美國。近年來美國已將台灣納入印太戰略中「非北約組織」的盟邦，這種民主國家陣營的盟友關係益發明顯。值此美中對抗的戰略格局，台灣必須分清敵友，善用形勢，尋求國家利益最大化，站在以美國為首的民主陣營這邊。

（作者為台灣安保協會理事，台中市民）

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