自由廣場》國家足球訓練基地，還在踢皮球？

◎ 焦佳弘

在四年一度的世界盃冠軍戰終場哨聲響起後，台灣對於足球的狂熱不意外的也將要告一段落。然而，在我們欽羨著這次世界盃中亞洲各國成就的同時，我們的國家足球代表隊依然為了練球場地而流浪著。

日本於一九九七年在福島興建了第一座國家足球訓練基地；韓國第一座坡州足球訓練基地則是在二○○三年落成。然而，台灣在陳水扁總統喊出「足球元年」的政策宣示之後，二十年來歷任政府針對足球發展各提出了《大足球計畫(2010–2013)》、《足球中程計畫(2014–2017)》以及《足球六年計畫(2018–2023)》，但足球環境卻未見具體改善，更不要說對於只差一步就能踏上世界盃舞台的台灣女足代表隊，到去年都還發生「日薪五百元」、「在國訓中心只能使用流動廁所」的荒謬事件。甚至，在上禮拜立法院教育部的專案報告中，因為有了張廖萬堅、陳秀寶與其他立委的揭露，國人才知道體育署《足球六年計畫》在國家代表隊相關業務協助執行率低落，卻在學校參賽部分為了追逐報名的KPI數字濫發補助的狀況。

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關於國家隊球員們殷殷期盼的訓練基地設置，去年張少熙署長口頭請辭的隔週，就遭體育署退件，也因而有了今年台灣女足在世界盃附加賽失利後，想到我們台灣居然是十二支晉級女足亞洲盃的球隊中，唯一一個沒有國家足球訓練基地的參賽隊伍，國腳蘇育萱含著眼淚對世界說出的：「希望政府可以給我們更完善的訓練設施、訓練園區或訓練基地，讓我們可以更專心地練習、統合大家，有更好的訓練。」同時，才帶領台灣男足上週贏下泰國國家隊的台灣隊長吳俊青，也在臉書中呼籲，「要縮小台灣與世界的距離，如果說資源有限的狀況下優先必要的還是足球訓練中心。」

正因為心疼球員們的處境，目前民間也在公共政策參與平台發起「給台灣足球國家代表隊一個家 － 建請政府規劃設置國家足球訓練中心（基地）」的聯署倡議，台灣男女足國家代表隊長與教練，也都各自透過發文或分享支持這個提案，希望可以透過民間力量的串聯附議，讓政府可以真正聽見來自基層球員的心聲。

期盼在世界盃激情過後，台灣可以不再只是四年一次的「足球元年」，而是能真正務實的面對國家足球發展的需要，而這一切，就從一座不打折的「國家足球訓練基地」開始吧！

（作者為前中華民國足球協會副秘書長）

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