社論》思索百年大疫的一些事

中國抗疫從嚴格封控的「動態清零」，形同將十四億人關在一座隱形的監獄。三年之後，封控圍牆拆除，防疫鬆綁，十四億人開始過著另一種極端的生活，在政府撒手不管，缺乏藥品與醫療資源下，直接面對疫毒的煎熬。由政府全面管控，意圖塑造社會主義優越性，以及黨與最高領導人英明偉大的光環，如今卻一夕躺平，無異昭告世人，中共權力再大，仍然對病毒束手無策，政治防疫路線徹底失敗。

中共儘管傾全國之力對抗病毒，但因政治壓倒科學，領導人面子與國家形象超越一切，因此採取隱瞞、掩蓋，以及廣建方艙等好大喜功的工程。尤有甚者，黨領導人的決策，無論是否合乎防疫專業，皆被再三推崇，不容質疑。而反對清零的聲音，更會被貼上反黨、反習的標籤，無法得到理性討論，甚至遭到迫害。如此荒謬絕倫的防疫政策招致失敗，乃是可以預料的結局。可悲的是，有了全球多數國家與最近台灣「與病毒共存」的成功經驗可供借鑑，中共仍然一錯再錯︰「動態清零」對民生經濟的摧毀，錯誤在先；缺乏完善準備，「瞬間解封」，徹底躺平，使民眾無所適從，錯誤在後。防疫政策可謂一無可取，充分曝露了中共的無能、無效率，對民眾健康福祉毫不關心，只在意政權的鞏固。封控時的嚴苛殘暴，解封時的無序混亂，在在讓中共與習近平成為全球的笑柄。遺憾的是，中共防疫失敗，政權是否不保未可知，但全中國人民受到的折磨，卻是一場堪比「大躍進（據稱死亡數千萬人）、「文革」（約死亡數百萬人）的浩劫。

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疫情固然是天災，但這場「武漢肺炎」卻完完全全是中共的人為災難。從疫情爆發時的隱瞞，阻止疫情調查，到採取嚴格的清零，中共抗疫都標榜是習近平的「親自部署」、「親自指揮」，唯權力是問，卻不尊重科學與專業，才造成不可挽回的悲劇。同時，也讓外資在中共的抗疫中，看清中國是政治主導的黨國資本體制，並無市場機制，充斥不確定性，因此掀起一股逃出中國潮。令人匪夷所思，藍白政客與媒體的親中立場卻堅定不移，時不時就要向中共表達「善意」。最典型的是國民黨主席朱立倫呼籲，台灣應協助中國醫療需求，根本無視中國才粗暴禁止台灣的農、漁、飲品輸中。這些人以為人道援助可以改變中共，事實上，在中共的字典裡，並沒有「人道」、「感恩」這些名詞。台灣人在日本三一一大地震捐款了七十一．八億台幣（日本官方統計數字），多數日本人感恩至今；而中國汶川大地震，台灣人捐款亦高達七十．五億台幣，中國卻視為台灣人「熱愛祖國」的表現，受之而無愧，反而更加堅定併吞台灣的決心。由此可見，面對中國的災難，台灣只須適度伸出援手，聊表關懷之意即可，不必熱臉貼冷屁股。此外，台灣防疫成績公認世界一流，卻遭藍白陣營批評得一無是處，並藉此製造仇恨值，挑動社會對立，而面對中共的錯誤作法，卻不敢稍有微言，甚至還為美化中國，聲稱台灣疫情比中國嚴重。醜化台灣，始終如一，藍白政客虧欠台灣人民一個道歉。

中國解封帶給陷入通膨與衰退疑慮中的全球經濟些許振奮，寄望因封控而不時停止生產與消費的世界工廠、世界市場，一旦正常啟動，可望對世界經濟成長產生助益，化解通膨壓力。不過，中國經濟的復原並不樂觀。此因，「與病毒共存」往往會有一段適應期，讓民眾習慣於病例數的增加，並逐漸認清病毒致命性降低的事實，才會真正恢復社會活動；然而，中國驟然解封，過去對病毒的錯誤宣傳，仍然會讓民眾對病毒心存疑慮；加上感染民眾無法受到有效照護、醫療，失序狀態與調適期必然較長，所以中國經濟正常運作仍有一段長路。尤有甚者，中國經濟已產生結構性破壞，當初帶動中國成長的「改革開放」精神不復存在，很難再激勵出那種飛躍式成長；而美中對抗格局不變，美國建構的「友岸外包」、「可信賴供應鏈」，及其對中國日益嚴厲的半導體制裁，加上外商、台商出走中國，恐使中國陷入「自力更生」、「土法煉鋼」的窘境。故而，中國解封才是考驗的開始，並非災難的結束。

中國解封，似乎與台灣路徑一致。其實，台灣是逐漸鬆綁，循序漸進，亂中有序；中國由封控到解封，由過嚴到過鬆，全在獨裁者一念之間。台灣感染者近八百六十萬，死亡近一萬五千人，卻可以看到疫情結束的希望；中國蓋牌疫情，感染與死亡成了黑數，數字比台灣好看，但疫情何時結束猶在未定之天。更嚴重的是，中國經濟發展路線已被習近平徹底翻轉，走上倒退之路；因此縱使疫情結束，恐亦助益有限。台灣防疫做得再好，人民仍有權力透過選票提出質疑；中共做得再壞，人民投訴無門，對抗統治者似乎只有白紙革命一途，方可迫使中共改變決策。台灣與中國的不同，台灣的價值在這場百年大疫中完全凸顯出來；這是值得吾人思索的一些事。

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