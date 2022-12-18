自由廣場》抗中保台 大是大非

◎ 張崇廉

執政黨的敗選檢討中，說出了一個重要的點：「抗中保台被反操作」，是的，這個大是大非的議題，是全台灣人民必須嚴肅面對的。

在「抗中」的議題上，可由幾個面向來看：在外交上，中國利用一中框架，意圖使台灣在國際上消失；且在國際上的戰狼外交、國內的壓迫人權，更激起民主國家的抗中浪潮，包括通過一連串友台法案，因此在台灣擴展國際空間時，與其說是「台獨」，不如說是使台灣跳脫「一中框架」才是個最實務、且較能使一般台灣人民接受的做法，如此台灣才能以國家的地位走向國際。

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在經濟上，以中國不斷禁台灣農、漁產品為例，目的在於打擊台灣的經濟，陷全台農、漁民及消費者生計於困境，而非針對親藍或親綠人士。我相信任何政黨執政都會碰到這個問題，擴展國際市場，不被中國綁架才是正確的道路。

在內政及社會上，台灣有極高度的民主及言論自由，但卻在這次九合一選舉中被用來散播不實、似是而非等各式言論。雖說「謠言止於智者」，但「三人成虎」卻更可怕。珍貴的言論自由及民主如此被濫用，實在是愧對為此犧牲的台灣民主前輩！台灣社會不能讓一個沒有言論自由的極權政府來破壞，政府可以考慮像上次四大公投時全台辦說明會論述政策，尤其是兵役制度，直球對決說清楚，相信人民會理解、接受的。

在軍事上，從九六台海危機、今年八月的解放軍環台軍演，及每天的軍機擾台，台灣有堅實的軍事實力與區域上的重要性，故解放軍現僅限於威脅作為；且解放軍這些軍事行動，並非由於我們有任何挑釁行為。面對中國這種不可預測、掌握的政權，唯有強化台灣的國防實力。這幾年，國機國造、國艦國造大幅提升台灣硬實力，現在需要強化的是人員及抗中的意識等軟實力，政策說清楚，增加服役年限絕對是可令人接受的。

對等，才會有尊嚴，在「一中框架」下絶不會有對等，更別說尊嚴了！台灣已有了成熟的政黨政治，政黨輪替已是常態，強化台灣國防才能「抗中」，也才能保有台灣的民主自由。

（作者為海軍備役少校，高雄市民）

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