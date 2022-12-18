自由廣場》這個江啟臣…讓人想起國民黨擋軍購69次

◎ 吳哲文

美國眾、參議院相繼通過二○二三會計年度國防授權法案，將分五年時間提供台灣一百億美元的國防軍援款，並敦促國防部及國務院加速處理台灣軍購案。台灣人應該都會為此感到欣喜，但中國國民黨前主席、現任立委江啟臣，卻說「這代表美方對民進黨政府『抗中保台』失去信心」「美國看到台海緊張、以及民進黨主政下國防戰力的不足」之類的怪話，其心如何不無可議之處。

稍微有點記憶力的人，應該很難忘記自從陳水扁當選、出任總統後，國民黨是怎樣與中共同聲一氣，試圖阻礙一切有關強化台灣國防的計畫！當時的三項重大軍售案，P-3C反潛機、愛國者PAC-3防空飛彈，以及在美國協助下建造八艘柴電動力潛艦，在立法院至少被中國國民黨阻擋六十九次之多，延宕到最後，只剩下P-3C反潛機預算順利通過，而柴電動力潛艦案甚至就此遭到擱置，直到二○一四年才重新啟動規劃自製潛艦。如果不是陳水扁總統時代的國親泛藍聯盟沆瀣一氣，柴電潛艦現在可能都有第二批次型了，哪裡需要拖到現在還在建造原型艦？而馬英九時代是如何廢弛台灣安保武備、多次裁軍兼縮短兵役役期；雖然還有中型飛彈巡防艦之類的問題沒有徹底解決，但民進黨政府又是怎麼在這幾年亡羊補牢，還需要筆者再提醒讀者諸君嗎？

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而粗觀江大委員本人近幾年的相關言行，一方面可以在赴美訪問或與AIT在台官員接觸的時候，在美方人員面前演「中國國民黨依然重視包含美國對台軍售在內的台美關係」的戲，另一方面，在台灣內部卻也是運用職權，試圖為民進黨政府在台灣國防安保方面製造父子騎驢式困境的能手，不僅喜歡質疑民進黨政府花太多錢買武器、在軍事採購方面對美國過份讓步、批評二四○○億戰力提昇特別預算圖利作為發包單位的中科院，就連因應中國無人機威脅的增編預算，江大委員也都有意見。試問江大委員，您的這些質疑，究竟是為了誰在圖謀？

（作者為兼業作家，新北市民）

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