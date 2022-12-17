自由廣場》沒收選舉、控制司法 國民黨人太抬舉民進黨了！

◎ 林志翰

民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢調兵分八路搜索高立委辦公室、住處，並從「他」字案轉為「偵」字案，貪汙烙印只差司法認證。「烙跑」的國民黨籍台北市議員王鴻薇質疑，民進黨是不是想透過司法來「沒收」新竹市的選舉？國民黨立委賴士葆則砲轟，民進黨秋後算帳、政治追殺味道很濃。國民黨立委陳玉珍也呼應賴士葆所言說「追殺也是不無可能」。怪的是，最愛亂噴口水的民眾黨主席柯文哲至今保持低調，反而是國民黨政治人物紛紛聲援高虹安。

談到「沒收選舉」，尼加拉瓜這一招是必殺技！去年十一月七日，尼加拉瓜舉行總統與國會大選投票。現任總統奧德嘉與副總統兼第一夫人穆麗優擔憂反對黨有贏的機會，奧德嘉使出獨裁者最愛的必殺技，從六月初開始，將有威脅性的反對黨總統候選人一個一個打入牢裏，並連帶逮捕不聽政府使喚的新聞記者與公民組織領導人。不過奧德嘉還是留下三名「競爭對手」活口，充當十一月大選的花瓶。

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這一招必殺技的「始祖」非國民黨莫屬！現任民進黨立委蘇治芬的父親蘇東啟，在國民黨一黨獨裁的時代有著「蘇大砲」美稱，雲林縣議員選舉都以最高票當選。一九六○年九月雷震被捕，蘇東啟於雲林縣議會提案要求蔣介石釋放雷震，獲得全數議員通過，不料國民黨竟索性在一九六二年的警總軍法處以祕密庭判處蘇東啟死刑，企圖徹底拔除這位眼中釘。蘇東啟爾後改判無期徒刑，被關到一九七五年因蔣介石逝世而特赦出獄。

國民黨沒收選舉的必殺技還有兩招撇步，就是「買票」和「作票」，當時的黨外人士常常都是高票落選。沒收選舉，追殺政敵，民進黨沒做過，國民黨永遠是第一名！

最後，「法院是國民黨開的」這句話，源自前國民黨秘書長許水德於一九九五年間一句安撫黨內涉及賄選人士的話。國民黨深諳控制司法須從制度著手，在司法官訓練所課程中增加「法律哲學」、「黨義判例」、「黨義擬判實習」等科目。在案件分發上，法官事務分配由院長決定，院長可以決定將重要案件交給誰承辦，控制案件成果；宣判前裁判書必須送閱（箱子送閱），以利干涉裁判、控制判決結果。即便台灣已經歷經民主轉型，司法改革稍有進展，但要說民進黨可以操控司法，國民黨人真的是太抬舉民進黨了！

（作者為國中教師，台南市民）

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