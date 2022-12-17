自由廣場》朱立倫與中共「自己人」陷阱

歷來最大規模轟炸機群擾台，還要援助中國醫療？

◎ 陳昶日

中國鬆綁封控清零政策後，疫情失控中。美國白宮國家安全會議發言人柯比表示，只要北京開口，美國願意協助中國因應節節高升疫情。中國外交部發言人汪文斌回應，中國擁有抗疫的「舉國體制優勢」，一定能順利度過疫情高峰。換句話說，中共官方拒絕了美國的好意。

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中國不願放下民族主義大國尊嚴，強調防疫可以「靠自己」，事關中國共產黨與總書記習近平的領導權威。九月八日在北京人民大會堂舉辦的「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」上，習近平高分貝宣稱：抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，中國共產黨所具有的無比堅強的領導力，是風雨來襲時中國人民最可靠的主心骨。依照官方統一宣傳口徑，抗疫鬥爭有力彰顯中共國家制度和國家治理體系的優越性。三個月前話說得這麼滿，即使醫療體系瀕臨崩潰、囤藥潮引發藥價飆漲，甚至是接下來可以預料的年長慢性病患者染疫死亡人數大幅攀升，無論老百姓痛苦指數再高或犧牲再多條人命，都不可能改變排斥外國援助的堅定立場，習近平絕對放不下面子，公開承認自己沒有能力自行對抗疫情。

美國主動伸出橄欖枝未果，中國國民黨主席朱立倫則是把矛頭指向民進黨政府，提議台灣協助中國醫療需求。嚴詞拒絕美國人道援助在先，若出於統戰需求採取內外有別不同態度，北京當局假意接受來自「不是外人」台灣醫療援助。台灣「好心被雷親」再一次被吃豆腐，自我矮化主動跳入同文同種「自己人」陷阱。

朱立倫提議前一天，根據國防部統計，本月十二日共有中共軍機廿九架次持續襲擾台灣周邊海空域，進入西南空域廿一架次，其中多達十八架次屬於具備攜帶核導彈能力的長程轟-6轟炸機，係官方發佈侵擾統計數據兩年多以來，轟炸機群架次單日最多紀錄。如此步步進逼還可以口口聲聲佯裝說「不是外人」，朱立倫一馬當先想當中共「自己人」，這是中國國民黨自己的選擇，千萬不要拖兩千三百萬台灣人下水。

（作者從商，台北市民）

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