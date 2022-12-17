自由廣場》上戰場這件事

◎ 林伯峰

隨著兩岸情勢的變化，國民黨「恐戰牌」贏了今年九合一地方選舉；然而，真的是票投國民黨就不用上戰場？別忘了，當年國共大戰時，隨地抓兵的是誰？有的人只是出門買個東西，就被國民黨抓上戰場，一輩子回不了家。

兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。沒有人喜歡戰爭，除了那些利用戰爭得利的獨夫之外。活在現代的我們，本來以為戰爭很遠，但有了烏克蘭被俄國入侵的經驗，我們不得不正視戰爭發生的可能性，畢竟，在我們對岸的中共政權領導人，也是一個充滿權力慾望的獨夫。

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我們沒有逃避的機會，畢竟戰事一旦發生，只有我們擋住敵人，才可以保全我們的家人與家園。然而，要具備抵擋敵人的力量，服兵役是一個必經的過程。服過兵役的人才會知道，如何操作武器，如何發揮戰力，沒有這些技能，我們要用甚麼擋住敵人？

沒有人喜歡當兵，只可惜我們旁邊住了一個壞鄰居。當年打共產黨最兇的國民黨，如今好像膽子被打殘了一樣，成為懼戰、畏戰的投降主義者，還自欺欺人的以為這樣就可以讓共產黨妥協。和平要靠實力，和平是打出來的，二戰時英國首相邱吉爾是最佳借鏡；如果真的終須一戰，廉頗雖老，仍願意擋在第一線捍衛我的家人、我的家園。

（作者任職法律服務業，基隆市民）

談「反共保台」

◎ 廖顯謨

「抗中保台」被反操作為戰爭恐懼與民進黨九合一大選的失敗不無關係。換言之，國民黨的「票投民進黨年輕人上戰場」或「台灣戰塲說」，確實發酵。國民黨必定食隨知味，加上中共鐵定配合演出，如此手法國共兩黨將再一次的用在二○二四年的總統與立委選舉，民進黨若沒有新的論述，一定一路挨打到大選失敗。

三、四、五、六年級的國人長期浸潤在反共愛國教育的環境中，對中國、中華、華夏、中華民族的概念混淆不清，更談不上能真正區別國族、民族等概念。但唯一清楚的是「反共」。國人唯有將中共與中國分開論述，比較不會傷害對中國、中華民族、中華文化懷有情感的國人。畢竟多數的國人不會去否認台灣憲法上的國號是「中華民國」，也不否認兩岸同屬中華民族，即使中華民國在世界上並不受到承認與「中華民族」僅是想像的共同體，並不真正存在這樣一個民族。

西方世界現在的氛圍也是反共，而國人對於共產黨天生沒有好感，但對「中國」兩字多少是有感情的，而中國共產黨事實上不等於中國，即便號稱有將近一億的共產黨員，其中絕大多數的黨員，是沒有決策權力的，他們只不過是為了追求好一點生活而進入體制內的常民。面對兩年後的大選，民進黨新論述中若能多強調「反共」，少觸及「抗中」，或許也是一個選項。

（作者為朝陽科技大學通識教育中心教師）

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