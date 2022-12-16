自由廣場》她被政治耽誤了演藝才華

◎ 李欣芬

國民黨台北市議員王鴻薇很適合當演員，無論是九月廿五日與媒體人周玉蔻在北檢大門前，相互潑婦罵街式地叫罵「蟑螂、老鼠、不要臉」長達約十分鐘；還是受訪時苦旦式地哽咽落淚，表示背負著「落跑」罵名，心理壓力很大，演技皆很到位，可見演藝之路被政治耽誤了！

記得那天她與周玉蔻廝殺時，直戳周離婚的痛處，開酸「我老公愛我愛得要死，你羨慕嗎？你忌妒嗎？」周玉蔻則嘲笑她「老公是吃軟飯」。究其實，我對王鴻薇養老公一事（如果是真的 － 我不確定），根本沒意見，夫妻本來誰比較有本事，誰就負責養家賺錢，另外一個人在家照顧家庭，我覺得都沒問題，重要的是夫妻兩人要同心！國際知名導演李安，未成名前與妻子便如此。

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我之所以討厭王鴻薇，討厭的是她到處謾罵，尤其國民黨自己黑道更多、更嚴重，居然有臉批評民進黨！我更討厭她去中國展現出來的那副嘴臉，她上央視矮化台灣主權，稱蔡總統為「領導人」，被批評時還振振有辭地說：「國際媒體都是如此稱呼的！」問題在於她是台北市議員啊！

此次北三選區的立委補選，王鴻薇除了抹黑、扭曲、謾罵對手外，看不到她的政見！既然她飽受「落跑」的爭議挨轟，就讓她繼續留在市議會吧！

（作者為台灣教授協會會員）

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