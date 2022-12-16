自由廣場》選罷法排黑 何來違憲

◎ 黃帝穎

行政院會昨天（十五日）通過「公職人員選罷法」與「總統副總統選罷法」修正草案，新增國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選與重罪重刑四大類型犯罪者經判刑定讞，不得參選。「排黑修法」除了在政治上對決國民黨近日的「黑道指控」，在法治上更有助於端正官吏、淨化民選公職。

然有反對者稱「排黑條款」違憲，恐是對憲法解釋有所誤解！大法官曾經對於「道交條例禁止曾犯特定罪者駕計程車規定」宣告合憲，法律對於擔任計程車職業駕駛人的要求，居然比掌握國家公器、鉅額人民納稅錢的民選公職要求更嚴格，根本完全不合理，因此選罷法修正排除「黑金槍毒」等重大犯罪，何來違憲！

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大法官釋字第五八四號解釋理由書揭示「對職業自由之限制，因其內容之差異，在憲法上有寬嚴不同之容許標準。關於從事職業之方法、時間、地點、對象或內容等執行職業之自由，立法者為公共利益之必要，即非不得予以適當之限制。至人民選擇職業應具備之主觀條件，例如知識能力、年齡、體能、道德標準等，立法者若欲加以規範，則須有較諸執行職業自由之限制，更為重要之公共利益存在，且屬必要時，方得為適當之限制。」因此大法官宣告計程車司機，排除曾犯特定犯罪者的規定「合憲」。

選罷法修正排除「黑金槍毒」等重大犯罪者，依據上開大法官釋字第五八四號解釋意旨，當屬於「職業選擇自由之主觀限制」，立法者為公共利益之必要，可以予以適當之限制。所以，修法排除「黑金槍毒」等重大犯罪者參選，防杜黑金等判刑確定者藉由參選漂白，修法禁止其成為掌握國家公器、鉅額人民納稅錢的民選公職，自屬立法者為公共利益之必要，而修法為適當限制，應認合憲。

（作者為律師，永社理事長）

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