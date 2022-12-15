自由廣場》禁限建面積116個大安公園 談松機遷移

◎ 賴明煌

臺北市立委補選候選人吳怡農，提出配合桃園機場第三跑道竣工時程遷建松山機場的政見，值得公眾討論，是良性競選議題，總比論文門、黑道門等耍賴抹黑議題好。

以交通部民航局「機場禁限建管制查詢系統」平面圖，可看到松山機場本身二一三公頃與四周禁限建管制區域，東西範圍自暖暖西到龜山東約卅一公里、南北自北投南至文山北約十二公里，面積高達三千公頃，約為孫逸仙紀念館十一公頃的二七二倍、蔣介石紀念館廿五公頃的一二○倍、及大安森林公園的一一六倍。

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再以內政部營建署頒行《航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築不及其他障礙物高度管理辦法》「臺北航空站」所附空域立體圖，也可見在上世紀末所建當時全球最高建築一○一大樓，航管與建管機關特別再放寬之超高圖Ｄ區達六○五‧五米，以利容納該樓高五○八米大樓繼續興建之案例。

故有候選人願提出臺北盆地狹隘有限安全面積的正面都市發展宏觀計畫，我等專業人士頗感欣慰。松山機場在一九三六年啟用，為臺灣首座機場，當時跑道長一千六百米，後經多次延長，但因東側緊貼基隆河，西側為建國高架橋銜接國道一號圓山交流道匝道，跑道長度極限二六○五米，低於七四七以上大型客機滿載所需二八○○米長跑道；且西端一○號跑道上海拔僅一米，其旁草坪均近零米（故下雨易淹水與不易快速排水）；又為維護機場旁居民安寧，每天營運時間為六至廿三時，限制頗多；盆地內盛行吹東風，不利向西降落煞車與東西向跑道有逆日眩光之弊。

再看墜機事件，七年前的二月四日，復興航空二三五號班機由松山飛金門，不幸因引擎失效與錯誤操作，在跑道東端基隆河南港段上墜落空難釀廿八人死；一九七○年八月十二日，由花蓮飛松山的中華航空二○六號班機，由松機跑道西端進場時墜落林木間，釀十四人死等。故松機改成公園與公共設施建築等，將使首都臺北避險再度復甦。

市區內機場因緊貼人口密集區域，若有空難易釀重大災害，吾人居安不可不思危。全球客機發展均以載客量越來越多越省油為主，國內各都市裡重大關鍵基礎設施的配置與操作如機場，均需以安全首要搭配韌性防災等來考慮。利用高速直達高運量捷運，輸送搭機旅客到郊區的標準安全機場，才是正確方向。重新檢討百年前日治時期所建的老機場，將松山機場遷建，也可帶領高雄、臺南、花蓮機場遷建之示範效果。

（作者為工程技師、成大土木博士）

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