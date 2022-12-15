自由廣場》從時間軸看中國禁台灣產品的認知戰法

◎ 秦靖

中國近日再暫停台灣產品輸入，理由是註冊訊息不完整，飲料、水產品、餅乾糖果影響最大。訊息一出，馬上就有網軍在ptt上帶風向說著，中國這項註冊規定早在去年四月就已經公告了，日本更在二○二一年底之前，短短四個月的期間就輔助該國多數農漁業者登錄註冊成功，藉此批判台灣政府沒協助，所以農漁民都不知道或無法申請，導致只有「一」家廠商登錄成功的錯誤說法。

假訊息一出，台灣內部隨即就有蛋頭學者引用「僅有一家業者核准」的錯誤說法，說著中國註冊登記的標準全球皆然，質疑一年多來，台灣政府究竟做了什麼？親中的政客、名嘴則用「日本能、台灣為何不能」的誘答式問題來強化台灣政府沒有作為的形象。金門縣立委陳玉珍更是大動作率團到廈門與中國官員會面，幫中國傳達只要台灣業者的文件補件齊備，中國沒有不准與刁難之意，感謝中國開通「綠色通道」的善意。

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諸多裡應外合的認知作戰，台灣正處於中國假訊息戰的搖滾區第一排，試圖強化民進黨政府只會對抗中國、讓人民沒飯吃的意像，弱化台灣政府抗中保台背後的主權堅持。

中國認知作戰的模式就是選在週五下班發動攻擊，利用週末假日行政部門澄清能力不足，搭配網軍散發假訊息，再由親中媒體發新聞、政客或名嘴在談話性節目批判達到加乘散播的效果，造成魚目混珠，合理化中國的蠻橫作為，讓不明就裡的民眾將砲口對向自家內部。

只有「一」家廠商登錄成功嗎？實際情形卻是八月時登錄在案的有八百多家業者，其中一百多家業者在期限前補件，卻僅只有「一」家業者的水產品可以輸入中國。更有高達四分之三、一千八百餘件的廠商無意願補件，食藥署擬輔導銷往中國的水產轉向東南亞加工處理成罐頭，銷往其他出口市場，真正走出中國的經濟脅迫。

義美食品已經有幾年時間，沒有外銷產品到中國了，原因就在於中國要求的補件內容部分涉及工廠機密；佳德鳳梨酥更直指中國從廠房設定、在台員工數量，到招牌商品鳳梨酥的糖、奶油成份比例都要清楚交代，內容牽涉商業機密，才會決定放棄補件。

當超過四分之三的業者決定挺直腰桿，有自信用台灣的好味道、好產品走向國際爭取認同時，親中媒體或是政客名嘴卻是跪著幫中國講話！台灣人民想過這種跪著、仰人鼻息的生活嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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