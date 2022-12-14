社論》2024北京起手式？

水果、水產、酒類，紛紛淪為中國對台經濟脅迫工具。以商圍政，以民逼官，從來不是會不會的問題，而是什麼時間點的什麼操作。當然，對台武嚇並未減少，而是與經濟脅迫形成一把剪刀，令台灣的政府「無能化」。這一波攻勢，會是針對二○二四的北京起手式嗎？至少，有幾個即時背景值得注意。

一是，習近平的清零政策，導致經濟下滑、失業上升、人民生活遭到全控制。二十大，習近平完成三連任，但清零政策仍不動搖。於是，烏魯木齊一場火災，在中國幾個城市引發白紙革命。為了轉移民怨焦點，江澤民告別式當成大事辦，機會來得正是時候。回應抗議的寬鬆化防疫規定，難免帶來新一波疫情，衝擊低接種率的老齡人口。現在沒有類似裴洛西訪台的藉口，便用經濟脅迫的對台鬥爭等作為，搞一場轉移焦點的戲碼。

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二是，這次地方選舉，民進黨重挫。一年多後，台灣即將大選，趁勢塑造台灣社會的心理結構，為親中政權奠定勝選基礎，此其時也。不過，這也讓台灣池魚遭殃的業者看透，中國協力者在選舉獲勝，不但不能保障他們的利益，反而會給他們帶來災難。中國對台經濟脅迫，其在台協力者總是歸咎本土政權，解方無非是「一中換市場」。國共一拉一唱，端看台灣人民買不買帳。

三是，台積電赴亞利桑那投資，紅色認知戰一再鼓吹半導體去台化、台積電變成美積電、民進黨掏空台灣。事實上，台積電赴美投資，凸顯台灣的重要性，也是台灣半導體版圖的擴大。「晶片戰爭」，西方普獲共識：「台灣是地表最重要的地方」，「全球經濟繁榮取決於台灣的安全與否」。紅色認知戰的背後，無非是正面臨「晶片戰爭」卡脖子的中國，以及它的台灣協力者，既然無法使台積電變成中積電，乾脆以此打擊台灣的民心士氣，把本土政權貼上經濟賣台的標籤。

四是，美國國會眾議院八日通過二○二三會計年度「國防授權法案」，包括授權五年間軍事援助台灣一百億美元及尋求加速對台軍售。美台關係向上急拉，反映的是習近平的對台政策，引起強烈的反作用力。現在的國際場合，民主國家領袖的主題之一，都圍繞著台海的和平穩定，台灣的對外關係因此水漲船高。於是，中美爭霸，反獨促統，越來越成為同一個戰場。

五是，美國期中選舉，共和黨掌握眾議院，先前揚言不排除訪問台灣的麥卡錫可望出任議長。他在日前宣布，未來將成立中國事務委員會，應對最大的地緣政治威脅。即將出任該委員會主席的加拉格爾稱：中共持續犯下種族滅絕行為、掩蓋新冠病毒的起源、竊取美國知識產權、威脅台灣，該委員會將在一切變得太遲以前，以跨黨派的方式予以反擊。故而，中國先下手套住台灣，讓台灣自行透過民主程序向中國傾斜，乃反介入的上策。

六是，最近的外交強勢回歸，習近平在塑造願意與美國合作的同時，分化美國在歐洲、中東等的盟友。沙烏地阿拉伯在阿、中「利雅德宣言」，聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」，即為近例。然而，聲明中涉及三個主權爭議的島嶼，卻引起伊朗強烈不滿。戰狼外交的微調，不是洗心革面，而是自知以武力片面改變台海現狀諸舉，令自己陷於更被動處境，所以採取兩面手法，拆解天下圍中壓力。

七是，被西方形容為白紙革命的抗議活動，目前看來政治性並不強，雖然偶有出現政治口號。按照一黨專政的統治專業，應該不難總結出這番抗議活動的本質。既然它不像一九八九的天安門現場，也就不必立刻上綱到平息動亂的手段。更何況，二十大雖已結束，明春還有人大、政協兩會，此時不是總決戰的時刻。現下，表面上放鬆封控，爭取多數人民好感，暗地清零「尋釁滋事」者。總之，要創造主動優勢，對台亦然。

中國與美國、西方的關係，很明顯已回不去了，那也不是習近平的主題，因為他的長期掌權，需要基於「秦皇漢武」的正當性。這種確定的走向，將導致中國內部矛盾的增加，以及美國為首的西方對台灣的支持。而烏俄戰爭正在提醒，習近平不能跟聯合國公認的國家發生衝突或戰爭。 正因如此，處於灰色地帶的台灣，成了習近平現成的標的。圍台軍演，都可以在全球眾目睽睽之下上演了，非軍事手段的無所不用其極，台灣絕對沒有僥倖的空間，一切只能以最壞的劇本來未雨綢繆。

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