自由廣場》軍、藍對立—延長兵役vs. 投降不當兵

◎ 王文勝

由於這是筆者提出的台灣政治社會學專有名詞，還是要解釋一下，軍、藍對立就是軍方和藍（紅）營之間的矛盾。

上一次出現這個現象是今年年初，備役陸軍少將于北辰宣布退出國民黨，于或許因為各種原因和國民黨漸行漸遠，但最核心原因只有一個，就是抗共保台軍人不再見容於整個都已紅通通、算是共產黨傀儡的國民黨。

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那為什麼會有軍、藍分裂或者軍、藍對立這樣的特殊名詞出現？因為過去黨政軍不分，雖然臺灣民主化後軍隊已正式國家化，不管是陸海空憲兵政戰確實都是中立化的，但我也當過志願役軍人，當時就發現：軍中確實什麼立場都有，但有一個特別的狀況，支持意識形態偏藍的個體，往往明目張膽地罵執政黨（快退伍時，民進黨剛剛執政半年），但立場偏綠的，幾乎都只在私底下聊，而這樣真有行政中立嗎？

法律制度上，軍隊確實已國家化，但內部想法卻非如此，正常狀況下可能還要再過個四十年左右才會改變，但因為二○一二年以後，國共邁向第四次合作，讓軍隊發現問題不對，而這樣的狀況在二○一六年以後，現在的執政黨極力提升軍人的社會地位，連上將以上的人都給予肯定，「比較」就出現了，前參謀總長李喜明海軍上將，以及前參謀總長黃曙光上將，都對執政黨提升國軍戰力的做法讚譽有加，前題是這兩個人在軍中是不合的，大家都知道，但兩人在此事上卻是立場一致。

我永遠記得，大學時曾聽過一句貽笑大方的話：如果國軍與共軍都是中國軍。那請問你把古寧頭與八二三那些奮勇抗敵的國軍，當成什麼？

假設于北辰退出國民黨，是軍、藍分裂階段，那經過這一年，分裂已經變成對立，也變相證明國民黨並未在國共統合這條路上面踩剎車，反而是繼續踩油門，看看選後劉兆玄帶了一大批親中的買辦（這些人很多甚至不是所謂的台商或企業）去中國，朱立倫還跑出來說這是正常交流，要說是地方選舉大贏開始傲慢，也不為過了。

趙少康說，他只要當選二○二四總統，兵役回復四個月，慘遭退役政戰上校黃澎孝批評，馬英九對於國防裁減還不僅於縮短役期，二○一五年馬習會前甚至提出「勇固案」，嘗試將台灣兵力降為十七到十九萬人，同時說四個月役期本來就是國民黨故意弄出來的陷阱。尤其是當國防部長邱國正出來表示可能確定恢復一年役期時，國民黨就開始帶出厭戰的風向。

個人認為，台灣民眾要仔細思考了，未來給國民黨執政，你的子弟可能變成要當解放軍兩年兵，而敵人是美軍外加日本自衛隊。

（作者是退役少校政治作戰官，目前就讀印度金德爾大學博士班）

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