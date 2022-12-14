自由廣場》從中國禁台灣農產品看中國套路

◎ 愚工

「打棍子，扣帽子，抓辮子，穿小鞋，裝袋子」是中共的鬥爭套路，這些套路在文革期間發揮到極致，近日又有死灰復燃之勢。其中，暫停進口台灣午仔魚、秋刀、魷魚等水產品就是這些套路的應用，說明如下：按照中共國台辦發言人朱鳳蓮的說法，禁止台灣上述農產品是在落實去年四月發布、今年一月起實施的「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，所以要求各企業重新註冊登記。然而細看其實務作業，則是歐美企業可以線上辦理，而台商則須書面申請，國籍還須註明中國台灣。

首先，這項作法就是打棍子與穿小鞋及抓辮子的組合拳，打棍子就是利用公權力折磨鬥爭對象；穿小鞋就是要求台商在國籍欄註明中國台灣就是要讓你難堪，就如讓你穿小一碼的鞋，讓你難受；抓辮子就就是假借檢驗，告訴你這裡不合格那裡不合格，更是「說你行就行，不行也行；說你不行就不行，行也不行」的鬥爭潛規則應用。

請繼續往下閱讀...

至於台商送上書面資料後就不知何日是歸期，接下來就是利用你的焦慮等待，遂行予取予求的政治或經濟目的。其間你若有抗爭或抱怨，重則用「尋釁滋事」的罪名逮捕你，這是扣帽子，輕則把你點油作記號，將你的「劣跡」裝入檔案袋子，以後找機會修理你，這就是裝袋子。

兩岸商貿往來，除了中國本身的結構性誠信風險，還有政治風險，中國官員常用「前途是光明的，道路是曲折的」來鼓舞沮喪的境外投資者，國人要與中國往來須做好風險評估與風險管控措施，才不會看似前途光明，卻死在崎嶇的道路上。

（作者業商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法