自由廣場》馬英九們 停止檢討被害者！

◎ 謝登元

中國連日來無預警暫停進口台灣產品，先是魷魚、秋刀、午仔魚；後又有台啤、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士。中方審查不通過原因包括文字、生產許可證明、企業申請書和產地聲明不符要求、未提供註冊文件等。由此可見，未通過的主因在於文字填寫（送件、註冊申請）不被中國官方滿意，而非產品本身有任何檢疫缺失，或恐損及消費者健康的疑慮。特別是中國啟動的「農林水產物‧食品施設認定申請」規定，要求台灣出口的產品產地都得標註「中國台灣」，其以政逼商，刻意刁難，意味濃厚。

回想中國早期貧困的年代，為了招攬台商可說禮遇再禮遇，為了吸收台灣的農漁業技術（包括水產養殖）也可以好話說盡，好處都給。甚至習近平在「博鰲論壇」也坦承，「大陸改革開放，功勞簿上要記上台胞台企」，但中國就像使用了金庸武俠小說的「吸星大法」，將台胞台企的功力吸收殆盡，化為己用之後就吃乾抹淨一腳踢開。對照中國對台經濟政策，不就是「前恭後倨」！

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身為前總統的馬英九不可能不知道這些經過，但他卻以兩岸簽有「農產品檢疫與檢驗協議」為由批評農委會，打自己的小孩給別人看，彷彿是因為不和中國溝通，未與中國協商才造成業者損失，完全無視於中共慣用以經濟活動當武器，以經濟籌碼當勒索的非商業常規作為。

這種只檢討被害人而不去追究加害人的言行，讓我想起台師大學生日前自發性舉辦的「完美受害者性侵衣物公益展」。展出多套性侵受害者事發當下穿著的衣物，並呈現性侵害故事。當時主旨在還原性侵事件原貌，告訴大家未必是穿著暴露、清涼才會被性侵，並呼籲停止檢討受害者、或持續對受害者產生刻板印象。正如當時策展人所說的「只有一個人必須為整件事負責，一個可以阻止性侵事件發生的人，就是加害者。」

同理可證，對台灣產品被卡關，中國才是最該被檢討的，更何況台灣政府不是不溝通，也不是沒溝通，而是對岸「已讀不回」，置之不理。

時代已然進步，連青年學生都有了自主的思考和覺醒，知道事件發生時不該刻板地檢討受害者，以及要求受害者事事完美。馬英九和馬英九們，也請你們醒一醒吧！

（作者是文字工作者）

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